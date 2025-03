Ted Lasso kommer tilbake for en fjerde sesong

HQ

Det er ikke akkurat en stor overraskelse med tanke på hvordan det ble holdt som litt av en åpen hemmelighet, men nå har vi bekreftelse. En fjerde sesong av Ted Lasso er på vei, med Apple TV+ som bestiller en retur av den elskede dramaserien som fortsatt er en av streamerens mest sette og best mottatte.

Dette ble offentliggjort i et innlegg på sosiale medier som viser et sete tilsynelatende fra det fiktive Nelson Road stadion (Crystal Palace's Selhurst Park i virkeligheten) med seriens logo under setetummeret "4".

Deadline har utvidet dette en smule for å merke seg at serien vil se Jason Sudiekis tilbake i sin tittelrolle, sammen med Hannah Waddingham igjen, Brett Goldstein, Jeremy Swift og til og med Juno Temple, og vi får vite litt om handlingen og filmplanene også.

Det bemerkes at produksjonen vil starte i Kansas, og følge Ted når han vender hjem, før han til slutt krysser tilbake over dammen til Storbritannia for å fortsette historien. Premieredatoen er ikke fastsatt, men det nevnes at produksjonen skal skje fra juli, sannsynligvis i lavsesongen for klubbfotball om sommeren, når Selhurst Park og lignende er mindre hyppig brukt.

Gleder du deg til mer Ted Lasso?