Ted Lasso: Ryktene om sesong 4 svirrer når stjernekommer medet stort hint

At Apple TV+ vender tilbake til Ted Lasso er kanskje en av underholdningsverdenens dårligst bevarte hemmeligheter for tiden, for selv om strømmegiganten og produksjonsselskapet ennå ikke har kunngjort noe offisielt, har det kommet mange teasere og hint om at flere episoder er på vei.

Det siste av disse kommer direkte fra en av seriens hovedrolleinnehavere, da Nick Mohammed nylig tok til sosiale medier for å levere en kort video som forklarte hvorfor han må endre noen datoer på sin Show Pony -turné, alt på grunn av kommende produksjonsdatoer som han ikke kan/vil gå glipp av. Selv om det kanskje høres litt unnvikende ut, fjerner det store "believe" -tegnet som han holder opp samtidig, i utgangspunktet ethvert mysterium om prosjektet han antyder.

"Jeg kan ikke si hva det er for en film. Men det vil bli annonsert om kort tid. I mellomtiden ville jeg virkelig sette pris på om folk ikke spekulerer i hva de tror det kan være. Det siste jeg ønsker er at folk skal bli gale."

Mohammed er kjent for rollen som Nate Shelley i Ted Lasso, den tidligere draktsjefen for AFC Richmond, som ble katapultert opp i de store ligaene og kort tid etter fant seg selv som manager for West Ham United av alle lag. Her gikk det ikke helt etter planen, men for å unngå å ødelegge den fantastiske historien, tar vi det med ro og ber dere gå inn og se den fantastiske Ted Lasso i stedet.

