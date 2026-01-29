Se de første bildene fra Ted Lasso Sesong 4

HQ

Kjeksene er tilbake, baby! I forkant av utgivelsen i sommer har den fjerde sesongen av Apple TVs hit Ted Lasso nettopp fått noen første bilder, lagt ut av streameren selv. Selv om sesong 3 kan ha blitt hevdet å bli den siste sesongen for Richmond FC, ser det ut til at det bare var med hensyn til herrelaget.

I Ted Lasso Sesong 4 vender Ted vender tilbake til England igjen, hvor han skal trene Richmonds kvinnelag denne gangen. På bildene ser vi at vi blir kjent med et helt nytt lag, inkludert en assistenttrener spilt av Tanya Reynolds. Noen fans lurer på om hun vil erstatte Coach Beard i serien, men det er verdt å si at vi bare har sett fire bilder så langt, og ikke vet hvor sesong 4 vil gå.

Vi vet at det er noen av skuespillerne som ikke kommer tilbake. Phil Dunster, som spilte Jamie Tart i de tre første sesongene, kunne ikke komme tilbake på grunn av planleggingskonflikter. Derfor må vi se hvordan Ted Lasso former seg i sin nye æra denne sommeren.