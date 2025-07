Ted Lasso Sesong 4: første teaser og synopsis avslørt av Apple

HQ

Ted Lasso, suksessen Apple TV+ om en amerikansk fotballtrener med ansvar for en Premier League-fotballklubb, gikk i tre sesonger, og da den ble avsluttet i mai 2023, sa de selvsikkert at det var slutt for godt. Planene endret seg imidlertid, og i år ble det kunngjort at serien ville komme tilbake for en fjerde sesong.

Hvis det å være snill er punkrock, som den nye Supermann sier, er Jason Sudeikis' fotballtrener med bart den mest pønkaktige av dem alle. Og han kommer tilbake, sammen med - mesteparten av - gjengen sin, i en fjerde sesong, som for øyeblikket er under produksjon, som denne korte teaseren med Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple og Jeremy Swift, som spiser lunsj ... i en amerikansk middag?

Apple erter med at "vi er ikke i Richmond lenger", og Variety bekrefter at de faktisk filmer i Kansas. Det ser ut til at den fjerde sesongen (eller i det minste noen episoder) vil finne sted utenfor AFC Richmonds område (den fiktive London-klubben som i virkeligheten er spilt inn på FA-cupvinnerne Crystal Palaces stadion).

"Ted vender tilbake til Richmond og tar på seg sin hittil største utfordring: å trene et damelag i andre divisjon. I løpet av sesongen lærer Ted og laget å hoppe før de ser, og tar sjanser de aldri trodde de skulle ta", heter det i det offisielle sammendraget. Takket være Variety har vi flere gode nyheter, ettersom det er bekreftet at Brett Goldestein og Brendan Hunt også kommer tilbake, sammen med nye skuespillere: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern og Grant Feely, som skal spille Teds sønn Henry Lasso.