Ted Lasso: Sesong 4 starter innspillingen i juli

Ted Lasso kommer tilbake. Etter å ha blitt avsluttet etter tre elskede og populære sesonger så det ut som om komedieserien Apple TV+ var over for denne gang. Men slik blir det ikke. Apple vil ha mer, og skuespillerne er også ivrige etter å vende tilbake til den hyggelige serien.

Det vi ikke vet ennå, er når vi kan forvente at Ted Lasso kommer tilbake til strømmeplattformen. Apple har aldri nevnt en fast dato, men 2026 virker som et sikkert bud, spesielt etter den siste kommentaren fra en av de største stjernene, Hannah Waddingham.

Waddingham er kjent for å spille rollen som AFC Richmond -eieren Rebecca i showet, og har nylig dukket opp på Capital FM Radio for å si: "Vi trodde vi hadde sørget over tapet, og nå gjenoppstår den fra de døde ... Vi begynner å filme i juli."

Du kan se hele Waddinghams uttalelse om saken i videoen nedenfor.

Gleder du deg til mer Ted Lasso?