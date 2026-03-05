Ted: Sesong 2

HQ

Det er ingen tvil om at Seth MacFarlane har en helt spesiell måte å gjøre ting på. Enten det er Family Guy, The Orville eller The Naked Gun, alt komediestjernen tar i, blir til på en helt spesiell måte. Det er en stil som tydeligvis er drevet av en forkjærlighet for tidligere tiders sitcoms, og det er en plattform som kan levere kvalitetskomedie, selv om den er en smule forutsigbar. Dette er uten tvil tilfellet også med den andre sesongen av Ted.

Etter den sterke første sesongen, som kombinerte vill komikk med kompleks familiedynamikk, er denne neste episoden tilbake til det Ted, og MacFarlane for den saks skyld, gjør best. Vi får følge den ikoniske, sansende teddybjørnen og hans eierbror John Bennett, mens de to fortsetter å overleve gjennom high school og håndtere utfordringene ved å være unge voksne. Dette innebærer naturligvis mange seksuelle temaer og andre voksne temaer som alle tenåringer utforsker eller unngår i løpet av modningen i denne alderen. Så man kan si at det er gjenkjennelig og litt nostalgisk, selv om tyngden i mange av disse temaene blir myket opp av den svært komiske tonen i Ted -serien.

Men igjen, uavhengig av temaet i hver episode - og hver episode har gjerne et tema - finner vi en episodestruktur som nesten er en direkte representasjon av Family Guy. Det starter på en helt uanselig måte, som regel hjemme hos familien Bennett, og så spinner det snart av gårde i ulike retninger før episodens hovedpremiss tar form. Et eksempel kan være hvordan en nysgjerrig oppringning til en sexoperatørs hotline snart fører til at Ted og John må finne opp en fiktiv og rebelsk elev for å unngå at det får konsekvenser for skolen deres, som har kostet dem tusenvis av dollar. Hvis du har sett en god del Family Guy, er dette spranget fra én idé til noe nesten helt tilfeldig slett ikke uvanlig, og det er på grunn av dette at hvis du fortsatt liker den animerte serien, vil du umiddelbart finne deg til rette med Ted og gjengen igjen.

I forlengelsen av dette finner vi også en utstrakt bruk av klipp og montasjer, et annet sentralt element som preger en MacFarlane-skapning, og mange av disse er nikk til popkulturen på samme måte som i de animerte prosjektene hans. Man kan gå så langt som å si at Ted er en live-action-versjon av Family Guy, og det ville virkelig ikke være å skyte langt over målet.

Men ellers er dialogen og komikken som brukes i denne serien ofte mer enn nok til å bære den gjennom dens noe forutsigbare natur. Ted vet hva den er og prøver ikke en eneste gang å lure deg til å tro at den er noe mer enn en enkel og morsom sitcom-lignende serie, av den typen vi ikke pleier å se så ofte nå for tiden. Det er virkelig morsomme vitser og ordspill i denne serien, hensynsløse og nesten hakesleppende fornærmelser som får deg til å puste, og alt sammen i en innpakning som ikke spiser opp mye av tiden din. Vi snakker om 30-minutters episoder som ikke er spesielt bundet sammen, noe som betyr at det ikke er noe krav om å følge en større og overordnet fortelling. Dette er underholdning på sitt kanskje råeste og mest tilgjengelige nivå, og det er vanskelig å finne det annet enn beundringsverdig.

Teds tilbakekomst i denne andre episoderunden vil ikke overraske deg med hvordan den omskriver manuset for TV-komedie, men det er helt greit, for den er morsom, lett å se på og til tider hysterisk morsom.

