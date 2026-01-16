Ted spiller Dungeons & Dragons i komediens andre sesong

HQ

Teds andre sesong er på trappene, og i forkant av lanseringen i mars har vi fått den offisielle traileren som gir oss en forsmak på hva som kommer til å skje når Johnny og Ted gir oss mer av sitt livslange vennskap.

Vi starter traileren med å anerkjenne at Johnny er litt eldre nå. Han går siste året på high school og er offisielt voksen. I hvert fall i foreldrenes øyne. Johnny vil fortsatt tulle og lage bråk, noe han gjør mye av i denne nye sesongen.

Fra å ringe en telefonsex-hotline til å sette seg ned og spille D&D med familien sin (noe som selvfølgelig betyr at vi ser alle i fantasiklær), det er nok av tull og tøys som skjer i Ted sesong 2. Den nye sesongen har premiere 5. mars, og du kan selv sjekke ut traileren nedenfor: