Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Ted

Ted spiller Dungeons & Dragons i komediens andre sesong

Johnny og Ted er litt eldre i den nye traileren, men de er fortsatt i gang med de samme gamle greiene.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Teds andre sesong er på trappene, og i forkant av lanseringen i mars har vi fått den offisielle traileren som gir oss en forsmak på hva som kommer til å skje når Johnny og Ted gir oss mer av sitt livslange vennskap.

Vi starter traileren med å anerkjenne at Johnny er litt eldre nå. Han går siste året på high school og er offisielt voksen. I hvert fall i foreldrenes øyne. Johnny vil fortsatt tulle og lage bråk, noe han gjør mye av i denne nye sesongen.

Fra å ringe en telefonsex-hotline til å sette seg ned og spille D&D med familien sin (noe som selvfølgelig betyr at vi ser alle i fantasiklær), det er nok av tull og tøys som skjer i Ted sesong 2. Den nye sesongen har premiere 5. mars, og du kan selv sjekke ut traileren nedenfor:

HQ

Relaterte tekster

0
Ted - Sesong 1Score

Ted - Sesong 1
SERIES-TEKST. Skrevet av Ben Lyons

Seth McFarlane låner nok en gang ut stemmen sin til den animerte, råsnakkende bjørnen i en TV-serie som er overraskende sjarmerende og morsom.



Loading next content