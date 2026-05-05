Teen Wolf-, Gotham- og Swamp Thing-stjernen Crystal Reed om hvordan hennes nye film utforsker AI

På Comicon Napoli var vi så heldige å få en prat med skuespilleren Crystal Reed, som du kjenner fra hennes tid som Allison Argent i Teen Wolf, Sofia Falcone i Gotham og Abby Arcane i en annen DC-serie, Swamp Thing. For tiden jobber hun med en kommende psykologisk skrekkfilm kalt ED, som hørtes utrolig interessant ut med tanke på fremveksten av AI i dag.

"Jeg har nettopp avsluttet en film som heter ED. Det er en psykologisk thriller om kunstig intelligens. Det er en advarende fortelling, som jeg synes alle burde tenke på i disse dager, og hun spilte, jeg spilte en karakter som utviklet et program for et bilfirma, og det går fryktelig galt," fortalte Reed. Vi spurte henne om hennes tanker om teknologien, og det er trygt å si at så lenge det ikke ender opp slik det gjør i ED, ser hun et potensial for AI.

"Jeg var så heldig å vokse opp uten internett en liten stund, og så fikk vi det, og jeg husker at jeg tenkte at det er så mye ny, vakker informasjon som vi kan hente fra internett, og jeg tror AI er litt på samme måte, der det kan være veldig, veldig nyttig. Jeg tror det er flott for vitenskap og informasjon", sier Reed.

Reed sa at det kan være supernyttig for å forske på karakterer, eller for å forstå ting raskt, som koding, som hun måtte lære om for ED. Hun tror imidlertid ikke at det kan erstatte det menneskelige aspektet ved kunst. <em>"Jeg er ikke veldig bekymret, for det er noe ved den menneskelige opplevelsen som kunstner som ikke kan replikeres, og når vi ser på AI-skuespillere, eller, du vet, simulerte mennesker, er det en bevissthet bak øynene som du ikke kan se, og jeg tror at jeg har håp om at vi vil være i stand til å se forskjellen."

