Teen Wolf-stjernen Crystal Reed reflekterer over serien 15 år etter premieren

MTVs Teen Wolf, som hadde premiere for 15 år siden og ble avsluttet for nesten 10 år siden, var en annen type historie enn Michael J. Fox-filmen fra 1985, men den fanget publikum fra aller første episode. Crystal Reed var en stor del av serien, og på Comicon Napoli tok vi en prat med henne om hennes opplevelse og hva den betydde.

"Jeg tror at [Allison] definitivt påvirket alle deler av livet mitt", sa Reed. "Jeg var så ung da jeg spilte henne, og jeg føler at vi fikk vokse opp sammen, og jeg tror det er noe som forhåpentligvis samfunnet kan føle og ta med seg videre."

Det var selvfølgelig ikke bare i TV-serien at Reed spilte Argent, for hun kom senere tilbake til Teen Wolf-filmen også. "Det var så rart fordi det hadde gått 10 år for meg, og jeg mener, det er enormt i en kvinnes liv, så jeg opplevde så mange ting i den perioden, og det var vanskelig, men jeg tror jeg hadde mye støtte fra produsentene, noe som var utrolig", beskriver hun.

Sjekk ut hele intervjuet med Crystal Reed nedenfor