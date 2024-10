Teenage Engineering OB-4

Teenage Engineering Teenage Engineering er et ikon, og de har blitt designlegender, blant annet ved å bruke sine svenske trolldomskunster til å skape det nå ganske gjenkjennelige Nothing designet, men også den lille oransje fiaskoen bedre kjent som Rabbit R-1. Men kanskje enda viktigere er det at selskapet selv kontinuerlig har produsert robust, innovativt og velfungerende lydutstyr i form av synthesizere, miksere med mer.

Men hvis du bare er en skitten casual med en forkjærlighet for kult utstyr, lager de også produkter for deg, og det er lett å begynne med OB-4. Vi snakker faktisk om en relativt enkel Bluetooth-høyttaler med innebygd radio, designet for ikke bare å spille Radio 2 på kjøkkenet en søndag morgen, men for å ta med deg overalt ... slik at du kan spille Radio 2 i parken, på stranden eller på biblioteket.

Teenage Engineering vet hvordan godt utstyr skal se ut, de forstår taktil design til fingerspissene, og bare ved å bla gjennom nettstedet deres slår hjernen plutselig inn og begynner et tankeeksperiment der hele øvelsen går ut på å rettferdiggjøre en gryende DJ-karriere, noe som gjør kjøpet av en EP-1320 Medieval helt naturlig. Produktene deres skaper bare "lyst".

OB-4 er litt mer subtil, litt mer anonym, selv om den er tilgjengelig i flere farger, men den oser fortsatt av identitet, karakter og en stemning som du ikke får andre steder, spesielt hvis du vanligvis ser på enormt industrielle høyttalere fra Sonos, Bose og JBL. Hele "boksen" ser ut som en slags radio fra 90-tallet og måler 232,5 x 284 x 57,5 millimeter. Hele kabinettet er lakkert i én av syv farger, som alle er UV-bestandige og ikke vil falme over tid. På fronten har du to retningsbestemte høyttalere, og kontrollene sitter på toppen, der du også har et bærehåndtak. Det hele er av den gamle skolen, som om Bang & Olufsens designere hadde reist tilbake i tid og designet en FM-radio på slutten av 80-tallet og solgt den til en overpris. Den er luksuriøs, umiddelbart gjenkjennelig og skaper ... vel, begjær. Faktisk er det så ille at så godt som alle gjestene vi har hatt i testvinduet, nesten alltid har lagt merke til OB-4 og spurt om den.

I rødt er den ganske iøynefallende, og retro-futuristisk på en litt americana-aktig måte (tenk Fallout), og kanskje viktigst av alt: Den ser bra ut. Denne designen er kombinert med et ganske intuitivt brukergrensesnittparadigme der du skrur den opp via en "knott", men klikker deg til den utgangen du vil ha, fra analog utgang til Bluetooth til FM-radio. Det er ingen DAB her, noe som ville ha vært opplagt. Det er faktisk et av mine eneste ankepunkter, men det er likevel ganske viktig, ettersom mye av radiofunksjonaliteten går tapt ved å være begrenset til FM-stasjoner. Det er litt av et spark fra TP-7 skjønt, da det er en motorisert spole med en hall-effektsensor på den ene siden. OD-4 tar nemlig opp alt du nettopp har hørt, og ved å bruke denne lille platen som platespiller kan du spole tilbake i en gitt radiosending eller et spor på Spotify. Det er en unik funksjon som bare fungerer i Teenage Engineerings favør. Line-inngangen på OD-4 har dessuten så lav latency at du faktisk kan bruke den som forsterker for et instrument.

Den kan kjøre i 72 timer på én lading på radio og 40 timer på Bluetooth. Det er mer enn respektabelt, spesielt med tanke på hvor bra den låter. På innsiden finner vi også en 2+2 stereokonfigurasjon med to 38 W-forsterkere samt en diskanthøyttaler og en basshøyttaler, som begge består av neodymium-drivere. De spiller i 52Hz-25kHz og har en omtrentlig utgangseffekt på i underkant av 100dB. Så det er hederlig, og lyden er varm, full av dybde og signatur. Ja, lyden er ekstremt retningsbestemt, så den må være foran deg for å få den gode opplevelsen, men det fungerer glimrende. Det er også Bluetooth 5 LE, så det er mulig å bevege seg ganske langt unna lydkilden før det knitrer eller stopper opp.

Teenage Engineering OD-4 utmerker seg ikke bare ved å vite hvordan man skaper et ønske hos en potensiell forbruker gjennom design og byggekvalitet, de forstår også hvordan man bygger en god høyttaler. Det er essensen av OD-4. Ja, den er dyr, kanskje for dyr, og DAB-båndet mangler, men bortsett fra det er det en av de beste høyttalerne på markedet.

