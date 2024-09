Teenage Engineering TP-7

Jeg er ikke ute etter å rettferdiggjøre kontroversielle maskinvarer som Rabbit R1, der argumentet om at denne funksjonaliteten i prinsippet "bare" kunne vært en smarttelefonapp, virker spesielt relevant. Samtidig må det være en grunn til at forbrukerne fortsatt graver frem gamle iPod-er eller lytter til vinylplater, selv i en tid hvor praktisk strømming er enklere og billigere. Midt i all denne bekvemmeligheten svinger pendelen den andre veien, og det å lene seg mot teknologi som er mer skreddersydd, mer bevisst utformet, virker ikke bare nostalgisk, men ... mer spennende.

Alt som Teenage Engineerings TP-7 gjør, kan du gjøre med Googles Voice Recorder-app på Pixel (som for øvrig også finnes på Samsung i større eller mindre grad). Disse appene kan til og med oppsummere opptaket og sette merkelapper på hvem som snakker for enklere transkripsjon. Jeg har likevel lyst til å anbefale TP-7 til alle som i det hele tatt synes den er nyttig i yrkes- eller privatlivet, fordi den gir liv til det å ta opp omgivelsene. Den gjør det morsomt, personlig, taktilt og levende, akkurat som det er å ta frem en iPod for å lytte til musikk.

Og når du tenker over det, er det noe av det mest overbevisende jeg noensinne har gjort, og det skader jo ikke akkurat. Jeg inkluderer forresten mine egne to barn her, bare for kontekstens skyld.

TP-7 fra legendariske Teenage Engineering er en feltopptaker, og funksjonaliteten er enkel å forklare. Den tar opp. Ja, det finnes en egen app utviklet av Teenage Engineering som lar deg eksportere lydfiler til smarttelefonen din sammen med en automatisk transkripsjon, men hele ideen er den dedikerte enheten som utfører den enkleste oppgaven på den villeste og mest ekstravagante måten. Den måler 96x68x16 millimeter og veier 170 gram. Hele overflaten ser ut til å være ett eneste stykke aluminium med en lang rekke taktile knapper. I midten sitter den roterende "disken" som etterligner gamle opptakere som spilte inn på bånd og derfor roterte for å ta opp enten lyd eller bilde, og på baksiden har Teenage Engineering TP-7 blitt pakket inn i oransje skinn, noe som bare bidrar til generasjonskollisjonen. Du får også en liten 64x32 monokrom skjerm for enkel menynavigering og et batteri som holder til vel sju timers opptak.

Det er tre jack-innganger/utganger og en stereokontakt for 3,5-6,35 millimeter, så du kan bruke den ved å plugge et instrument direkte inn i den, men det finnes også en rekke mikrofoner som tar opp alt rundt deg. Det er 128 GB lagringsplass, noe som er nok til mye opptak, og dette gjøres via et 24-bit/96 kHz USB-grensesnitt.

HQ

Det er mange spesifikasjoner, og jeg sier ikke at disse ikke er viktige. TP-7 oppfyller heldigvis de helt grunnleggende egenskapene til en feltopptaker, og tar opp både skarp lyd og taktile kontroller som gjør det enkelt å engasjere seg i disse opptakene, men mer om det om et øyeblikk. Poenget er at en del av TP-7s appell er esoterisk, noe som eksisterer utover den faktiske funksjonaliteten. Hva får deg til å punge ut for en så liten fyr når en app på en smarttelefon kan gjøre mye av det samme gratis? Vel, fordi det er kult, folkens. Fordi den er forbanna tøff.

Først og fremst er det de små knappene på forsiden av enheten, men når du starter et opptak, begynner den sentrale platen å spinne. Det ser så kult ut, som om du er en undersøkende journalist i felten på 60-tallet. Hvis du plasserer fingeren på den roterende platen, vil den ikke ta opp det som blir sagt før du fjerner fingeren, og du kan selvfølgelig rotere den raskt for å skrubbe gjennom et opptak i platespiller-stil. Det er også den karakteristiske "vippebryteren" på siden som gjør at du kan spole raskt fremover, og selvfølgelig spinner platen veldig fort, og du får den karakteristiske lyden, akkurat som en båndopptaker fra gamle dager. Er dette nødvendig? Nei, ikke i nærheten engang. Det er definisjonen på unødvendig. Men hvis du tillater meg å gå tilbake til det grunnleggende - det er også fordømt bra. Den er så spennende at hjernen min aktivt har funnet på unnskyldninger for å bruke den de siste ukene.

Jeg er tilfeldigvis også journalist, og det er ganske mange situasjoner der en feltopptaker er ganske praktisk å ha. Jeg kunne også bare brukt en smarttelefon - men det vil jeg ikke. Jeg vil bruke TP-7, og jeg vil ta vare på den og bruke den til å minne meg på hvor fint det er å forholde seg taktilt til noe, i stedet for alltid å sikte mot den mest praktiske løsningen.

Når det er sagt, er Teenage Engineering det nærmeste denne bransjen kommer haute couture, og den er dyr - veldig dyr. Batterilevetiden er også akkurat i det laveste laget, spør du meg. Men inntil de tilbakekaller denne enheten, vil jeg ta den med meg overalt, og jeg vil elske hver eneste gang jeg får muligheten til å bruke den. Slik har jeg det ikke med så mange andre dingser.