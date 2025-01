Teenage Engineering TX-6

Vi har elsket stort sett alt svenske Teenage Engineering har sendt oss, og det med god grunn. Til tross for den høye prislappen er hvert eneste produkt designet og produsert med en så tydelig intensjon fra avsenderen at det er vanskelig å ikke falle for kombinasjonen av krystallklar funksjonalitet og attraktive materialer og former. Dette er produkter som skaper et klart "want" hos forbrukeren, ingen tvil om det, og skulle du finne et spesifikt bruksområde for et Teenage Engineering -produkt, får du noe som er forbannet godt satt sammen. "Det beste fra to verdener", som Hannah ville sagt.

HQ

Det bringer oss naturlig nok til TX-6, en liten mikser som virkelig gir deg all den funksjonaliteten du forventer av en mindre mikser fra et merke som Røde, men som er så kompakt at den får plass i en baklomme og veier mindre enn en iPhone 16.

Selve designet er så kompakt at det er rett og slett vanskelig å forstå. Den er mindre enn selv de minste moderne smarttelefonene, og veier også mindre. Den er laget av ett enkelt stykke CNC-aluminium med 2K Molding, og på baksiden finner du, akkurat som på TP-7, et fantastisk skinn, denne gangen svart, som likevel tilfører noe uhyggelig taktilt og varmt til det som ellers lett kunne kalles en litt kjølig helhet. Poenget er at alt fra det lille displayet med grunnleggende forhåndsinnstillinger til de seks individuelle inngangene reagerer fantastisk på berøring og bevegelse, og det er enda tydeligere at Teenage Engineerings produksjonstoleranse er helt i toppklasse.

Som sagt er dette en liten, bærbar mikser med et batteri som holder til rundt åtte timers bruk, noe som stemmer godt overens med våre egne tester. Med denne kan du spille inn 44,1/48 kHz eller 24-bit på eget minne via seks individuelle stereokanaler. I tillegg finnes det en rekke andre funksjoner, som Bluetooth LE-støtte for andre trådløse MIDI-enheter, MFI-kompatibilitet med iOS og til og med en synthesizer.

De seks stereoinngangene kan splittes til mono og nås via jack-porter på toppen. Det skal sies at enkelte jack-innganger, avhengig av hvordan kablene er fysisk utformet, vil ha problemer med å stille seg opp fordi TX-6 er så liten. Men dette gjelder bare hvis du absolutt trenger å bruke alle seks. På undersiden er det tre analoge innganger, en stor hovedinngang og en minijack-inngang for AUX. Det er også USB-C, noe som gjør det mulig å bruke TX-6 som lydgrensesnitt for noe så enkelt som podkastopptak ute i felten.

Lyden er fantastisk, det finnes ikke noe annet ord for det, og det er ingen tegn til at lyden blir svekket av verken batteriet som sentral strømkilde eller størrelsen på enheten. Det må imidlertid sies at selv om det lille displayet er glimrende til å gi deg konkrete tilbakemeldinger på peaking, gain og andre lydinnstillinger som er helt avgjørende for å stabilisere brukbare lydnivåer og balansering, er det så lite at det kan være litt frustrerende å gjøre faktisk profesjonelt eller semiprofesjonelt arbeid med TX-6. Det er rett og slett for lite plass her, noe som er ganske morsomt fordi de enkelte knappene ikke føles for små. Faktisk er det ikke noe annet på TX-6 som føles for lite, bortsett fra de nevnte stereoinngangenes nærhet til hverandre og den lille skjermen.

For musikere vil dette sannsynligvis være en dealbreaker, ettersom finjustering av lydnivåer i farta blir ganske avgjørende, men som podkastprodusent, eller som en slags mikser for feltopptakere, er dette det ultimate verktøyet. Det hadde vært fint om det hadde vært litt billigere, men på den annen side er dette et såpass spesifikt verktøy at den rette kunden kanskje vil forelske seg i kombinasjonen av funksjonalitet, fingerferdighet og estetikk. Men selv med alt dette i tankene er 1 049 pund litt av en pille å svelge. Kanskje en oppdatert versjon kunne ha en mer horisontal skjerm på tvers av enhetens bredde, noe som ville gitt brukeren litt mer rom for tilpasning, og det ville vært verdt det.

