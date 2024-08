Teenage Engineerings nyeste sampler er for de kommende bardcore-superstjernene

HQ

Vi er ikke helt sikre på hvorfor du skulle trenge en slik, men hvis du tilfeldigvis er en barde eller hoffmusiker fanget i det 21. århundre og blir tvunget til å bytte ut lutten eller lirekassen med en elektrisk gitar, så har de talentfulle folkene på Teenage Engineering utviklet en alternativ løsning på dine problemer.

EP-1320 er en sampler som er bygget for å levere lyder og lyder fra middelalderen. Dette inkluderer instrumenter fra epoken, gregoriansk sang og en samling lyder som du kanskje vil kjenne igjen hvis du levde på 1200-tallet, for eksempel ord, piler, husdyr, hekser, bråkende bønder og til og med en drage. Ok, det er kanskje ikke 100 % historisk autentisk...

Uansett, Teenage Engineering legger til at denne "kommer med hundrevis av middelalderlyder og samplinger, et redesignet sett med send-effekter og punch-in FX, en helt ny arpeggiator og en samling av listig innfangede multi-samplede instrumenter."

EP-1320 vil koste deg rundt £299, men hvis du liker bardcore og vil prøve deg på å skape noe av denne fantastiske musikken, kan det være verdt et kjøp. Hvis du har lest hele denne nyhetsartikkelen og fortsatt lurer på hva i helvete bardcore er, må du huske å sjekke ut Beedle The Bardcore sin fantastiske cover av The Real Slim Shady nedenfor.

