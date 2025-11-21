Teenage Mutant Ninja Turtles i live-action: The Last Ronin-filmen er lagt på is

HQ

En stund jobbet Paramount med en filmatisering av Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, en historie som fulgte det siste overlevende medlemmet av TMNT-gjengen, mens de hevner seg på dem som drepte brødrene og la New York City under sin hæl. Det skulle være et grusomt og voldelig live-action-prosjekt ledet av Nobody skaperen Ilya Naishuller, men det har siden blitt rapportert at denne filmen ikke lenger er fokusert på av studioet.

I følge The Hollywood Reporter, Paramount har iset prosjektet på grunn av bekymring for at den første live-action TMNT på et tiår som er en voldelig R-klassifisert film, ikke vil gå bra med bredere fans. I stedet endrer de retning og jobber med et mer tilgjengelig alternativ som vil være bedre for en bredere aldersdemografi. Dette betyr ikke at filmen ikke vil bli laget, da det bemerkes at døren blir stående åpen for et mulig gjenbesøk i fremtiden.

Dette er en del av Paramounts plan om å fortsette å investere i TMNT-verdenen, ettersom det i tillegg til oppfølgeren til Mutant Mayhem som kommer ut i 2027, hevdes det at studioet ønsker å "Sonic-fy" Ninja Turtles og skape et lignende univers som det Paramount allerede har oppnådd med Segas maskot, Sonic the Hedgehog, på kino.