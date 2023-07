Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem får en oppfølger

HQ

Jeg er langt fra den eneste som gleder meg til å se Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem den 2. august, og det er tydelig at Paramount selv er ganske fornøyd med det Jeff Rowe, Kyler Spears, Seth Rogen og gjengen har laget.

Variety avslører at Paramount ikke bare har gitt klarsignal for en oppfølger til Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, men også en 2D-animert spin-off-serie for Paramount+ som skal fungere som en slags bro mellom de to filmene over to sesonger. Det virker som om disse planene har vært jobbet med en god stund, for vi vet allerede at serien heter Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles og at Jeff Rowe blir sittende i regissørstolen for den andre filmen.

