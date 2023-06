Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem viser frem skurkene i ny trailer

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem har nettopp sluppet den offisielle traileren, som gir oss et nærmere innblikk i de fire karatetrente skilpaddene, samt Master Splinter, April O'Neil og filmens skurker.

Skilpaddene våre blir ikke eksponert for samfunnet i Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. I stedet gjemmer de seg bort og hakker opp meloner og alt de kan finne med ninjavåpnene sine. Det ser ut til at vi får en ny opprinnelseshistorie for tenåringene her, ettersom de må bevise at de er helter for New York City.

Da passer det jo godt at en gjeng mutanter først prøver å rekruttere skilpaddene, men Leo og gjengen er ikke med på å utslette menneskeheten fra jordens overflate.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem kommer på kino 2. august. Kommer du til å se filmen?