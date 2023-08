Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem-animatørene var ikke overarbeidet

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhems regissør Jeff Rowe og produsent Seth Rogen har uttalt at de var svært opptatt av at filmens animatører skulle ha en god balanse mellom jobb og privatliv.

"Det var veldig viktig for oss i denne filmen, og jeg lærte det av Seth og Evan [Goldberg], for da jeg ble kjent med Seth, tenkte jeg: 'Han har en veldig god balanse mellom jobb og privatliv, og det har alle i Point Gray'", sier Rowe til Insider.

"Jeg spurte [Seth] om det, og han sa: 'Vel, vi er som når du gjør live action, noen ganger er du på et sett i 40 dager i strekk, og det er utmattende og slitsomt. Og vi vil sørge for at folkene våre har tid til å være borte fra det, og at det ikke blir hele livet deres. Jeg tok det til meg og ville forsikre meg om at vi gjorde denne filmen på en etisk forsvarlig måte."



I det siste har Spider-Man: Across the Spider-Verse fått kritikk fra animatører som sier at de ble overarbeidet under arbeidet med filmen. Det er godt å vite at selv om vi får mye flott animasjon på lerretet i år, er i hvert fall noe av det som lages etisk forsvarlig.