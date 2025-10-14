Teenage Mutant Ninja Turtles og Magic: The Gathering krysser over for et nytt samarbeid

HQ

Listen over Magic: The Gathering crossovers fortsetter. Etter nylige samarbeid som enten allerede er tilgjengelige eller lanseres snart og inkluderer Final Fantasy, Spider-Man, Avatar: The Last Airbender, og forskjellige PlayStation merker, er det nå lovet enda et stort spennende samarbeid.

Som avslørt på New York Comic Con, passende nok har en Teenage Mutant Ninja Turtles collab blitt presentert, med dette bringer de forskjellige ninja-reptilene til kortspillet så snart som i mars 2026.

Du vil kunne få kort som viser skilpaddene i forskjellige tilstander, for eksempel Leonardo som enten Worldly Warrior, som Balance, som Sewer Samurai, og mer. Hver av skilpaddene kommer i forskjellige fargetemaer, der Leo (merkelig nok) er hvit, Raphael passende nok er rød, Donnatello (også merkelig nok) er blå og Michelangelo (igjen, merkelig nok) er grønn. I tillegg finnes det flerfargede og svarte alternativer som legger til Shredder og Splinter og andre helter og skurker fra TMNT-verdenen.

Du kan se mye av settet her, og når det gjelder den faste utgivelsesdatoen, ser dette ut til å være planlagt til 6. mars 2026.

Dette er en annonse: