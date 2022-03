Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection byr på masser av nostalgi

Under gårsdagens State of Play-sending ble Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection annonsert, en samling som består av følgende titler:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles 3: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles 4: Turtles in Time (Super NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Radical Rescue (Game Boy)

Her tilføyes nye mekanikker som Save States, Replays, knappekartlegging, HD-teksturer og mer, samt de nye spillmodusene Boss Rush og Challenge Mode. Denne herlige samlingen kommer i løpet av 2022 til Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC via Steam, Xbox One og Xbox Series.