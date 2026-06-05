Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin er offisielt tilbake med PlatinumGames som utvikler

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For noen år siden var Black Forest Games i ferd med å lage en Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin -tittel, et prosjekt som tilpasser tegneseriene med samme navn og ser en gjenværende Ninja Turtle igjen og ønsker å hevne sine falne brødre. Men prosjektet falt fra hverandre og eventuell utvikling ble stoppet, noe som tilsynelatende antydet at dette spillet ikke ville se dagens lys.

Men det er lys i enden av tunnelen, da det under Summer Game Fest ble avslørt at Paramount Games Studios første publiseringsinnsats faktisk vil dreie seg om et TMNT: The Last Ronin-spill, med action-RPG-veteranene fra PlatinumGames ved roret og tilknyttet som utvikler.

Vi har ikke mye annet å gå på ennå i henhold til prosjektet, da vi ganske enkelt ble vist en CG-trailer, men PlatinumGames er et ganske effektivt team, noe som betyr at det kanskje ikke tar for lang tid før vi begynner å høre og se mer informasjon fra prosjektet.

For øyeblikket, sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.