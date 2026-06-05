Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin er offisielt tilbake med PlatinumGames som utvikler
Prosjektet ble tidligere styrt av Black Forest Games før det ble lagt ned.
For noen år siden var Black Forest Games i ferd med å lage en Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin -tittel, et prosjekt som tilpasser tegneseriene med samme navn og ser en gjenværende Ninja Turtle igjen og ønsker å hevne sine falne brødre. Men prosjektet falt fra hverandre og eventuell utvikling ble stoppet, noe som tilsynelatende antydet at dette spillet ikke ville se dagens lys.
Men det er lys i enden av tunnelen, da det under Summer Game Fest ble avslørt at Paramount Games Studios første publiseringsinnsats faktisk vil dreie seg om et TMNT: The Last Ronin-spill, med action-RPG-veteranene fra PlatinumGames ved roret og tilknyttet som utvikler.
Vi har ikke mye annet å gå på ennå i henhold til prosjektet, da vi ganske enkelt ble vist en CG-trailer, men PlatinumGames er et ganske effektivt team, noe som betyr at det kanskje ikke tar for lang tid før vi begynner å høre og se mer informasjon fra prosjektet.
For øyeblikket, sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.