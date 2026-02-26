Teenage Sex and Death at Camp Miasma blir sett på som en "ny type skrekkremake"

Mens mye av Hollywoods siste utspill kan føles som regulert søppel, er skrekksjangeren inne i en gylden periode, hvor det stadig dukker opp nye, spennende og verdifulle prosjekter. Regissøren av I Saw the TV Glow er derfor snart tilbake, da Jane Schoenbrun snart kommer med sin neste film på kinoer over hele verden.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma er kjent som en "new kind of horror remake", og det er en film som har et meta-element i seg, ettersom den følger en regissør som lager et nytt kapittel i en slasher-serie, som snart kommer i uorden etter at hun blir besatt av skuespilleren som spilte "den siste jenta" i originalfilmen som denne nyinnspillingen er basert på.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma kommer på kino fra 7. august og har Gillian Anderson i hovedrollen, men også Patrick Fischer, Zach Cherry, Hannah Einbinder og flere andre medvirker. Du kan se teaser-traileren for skrekkfilmen nedenfor.