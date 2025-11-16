Tegneserieforfatter Joe Kelly snakker om å utforske Spider-Mans "nye status quo" og når "ting blir virkelig sprøtt"

HQ

Da vi nylig besøkte San Diego Comic Con Malaga, hadde vi gleden av å snakke med de to kreative nøkkelpersonene som sørger for at Marvel Comics' nyeste The Amazing Spider-Man -serie kan blomstre. I tillegg til å snakke med tegneren Pepe Larraz om utfordringene han har møtt i arbeidet med å illustrere Spider-Man, fikk vi også snakke med forfatteren Joe Kelly, for å høre hva han tenker om den nyeste serien.

I løpet av samtalen, som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster, spurte vi om hva som gjorde dette Spider-Man -prosjektet interessant for Kelly, og hvordan samarbeidet med Larraz har gjort det mulig for denne tegneserien å nå nye høyder.

"Jeg ville virkelig utforske ikke bare Spider-Man og hans nye status quo, men også hvorfor Peter er som han er," begynte Kelly. "Vi tenker alltid bare på onkel Ben og stor makt og stort ansvar. Men vi ser aldri på livet hans da han var yngre. Og han er jo foreldreløs, ikke sant? Han er foreldreløs og ble adoptert. Så en del av denne første delen av serien er at vi får se hvordan Peter var på ungdomsskolen, hvor han var litt sint og hvorfor han var sint og en slags rebell, du vet, ikke den nerdete high school-gutten som vi kjenner. Det var veldig spennende for meg. Og så å ha det direkte knyttet til historien i nåtiden. Så vi har også, jeg mener, Pepe [Larraz] gjør en utrolig... Skurkene i den første buen, jeg vil ikke avsløre dem i tilfelle folk ikke har sett dem. Det er en klassiker, og det er en som er klassisk for meg, men den er fortsatt relativt ny. Og Pepe gjør utrolige ting."

Kelly diskuterte deretter noen av de mer overraskende elementene i denne serien som begynte i april, og hvordan han måtte få tillatelse fra Marvel til å levere disse mer vågale ideene.

"Vi måtte... Jeg måtte få veldig spesiell tillatelse fra Marvel til å gjøre noen av scenene vi gjorde med Peter på grunn av hans historie. Det er veldig spesielt, selv om det virker som en liten ting, spesielt i Europa, men det var en stor ting for meg å få lov til å gjøre. Så det var... Du må lete etter den. Og tante May... Det er bare Pepes tante May. Og forholdet til Peter er utrolig. Og så, etter at vi har vår første bue og J.R. kommer inn, blir alt sprøtt. Ting blir helt sprøtt. Så vi setter scenen... Når Hellgate introduseres, blir det ganske vilt. Og jeg tror folk vil bli sjokkert."

