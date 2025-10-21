Tegneserieforfatter Kelly Sue DeConnick: "Captain Marvel kommer til å stå i nekrologen min"

HQ

Fans av Marvel og DC tegneserier vil være kjent med komplikasjonene som omgir karakteren Captain Marvel. I lang tid var Captain Marvel navnet på helten Shazam, men av ulike årsaker ble det omdøpt til akronymet hero, som i dag jevnlig krangler med Black Adam. Dermed ble navnet Captain Marvel ledig, og det ble etter hvert fylt av Carol Danvers, som tidligere var kjent som Ms. Marvel.

Denne geniale kampanjen, som føles så passende nå, var det forfatteren Kelly Sue DeConnick som sto bak, da hun i en reboot av Carol Danvers' historie i 2012 bestemte seg for at hun skulle arve navnebroren Captain Marvel, delvis for å hedre den opprinnelige Kree-baserte helten Mar-Vell, som i sin tur etterlot Ms. Marvel -navnet til den sprudlende Kamala Khan.

Denne endringen og rebrandingen var en fantastisk idé som i bunn og grunn omformet hvordan vi ser på Marvel-baserte superheltenavn, og den førte til at det ble laget Captain Marvel og The Marvels filmer og TV-serien Ms. Marvel også.

Som en del av den nylige San Diego Comic Con Malaga hadde vi den store gleden av å få snakke med DeConnick, og vi måtte spørre henne om Captain Marvel og hvordan hun gikk frem for å rebrande figuren.

"Ja, jeg tror, jeg mener, for meg, uansett hva jeg gjør resten av karrieren min, vil Captain Marvel stå i nekrologen min", begynte DeConnick. "Jeg tror det er, jeg er veldig, veldig lenge fra nå, veldig lenge fra nå. Men det er noe jeg er veldig stolt av, og jeg er veldig takknemlig for å ha fått muligheten til å være med i det øyeblikket, og å se det på så nært hold. Og for å ha jobbet med de fenomenale teamene, redaktørene og tegnerne som bidro til å få den boken til å skje. Og når det gjelder hva det har gjort. På noen måter synes jeg den får for mye ros, og på noen måter synes jeg ikke den får nok. Jeg synes det er interessant at folk tror at boken solgte bedre enn den gjorde på den tiden. Det gjorde den ikke. Jeg var der. Vi holdt oss så vidt i live. Men det den gjorde, var at den inviterte mange kvinner som kanskje hadde prøvd tegneserier og gitt opp, eller som aldri hadde funnet veien inn. Det var som om vi sa: "Hvis du vil være en del av denne superheltdelen av tegneserier, er du velkommen her, og her er noen historier som vil sette din opplevelse i sentrum. Og så ble det til en Marvel-film som tjente en milliard dollar."

DeConnick snakket deretter om tilblivelsen av Marvel -filmene og hvordan det var å samarbeide med Marvel Studios og Brie Larson for å bringe Captain Marvel inn i et live-action-format.

"Jeg jobbet med begge filmene, Captain Marvel og The Marvels. Jeg hadde en fantastisk, fantastisk opplevelse med Marvel Studios. Brie Larson var fantastisk, og regissørene på begge filmene var helt utrolige. Men jeg må si at Mary Livanos, produsenten fra Marvel, som jeg jobbet med på begge filmene, er en veldig stille superhelt som virkelig får ting til å skje. Hun er en smart, smart dame, veldig kunnskapsrik, forstår seg virkelig på tegneserier, gjør virkelig jobben, og hun har en veldig god sans for humor rundt det hele også.

"Men, ja, å få en hel generasjon unge kvinner til å se seg selv som helter, og en hel generasjon unge menn til å se en kvinne i den rollen. Vi snakket om dette tidligere i dag, og noe av det jeg liker best med Carol, er at hun ikke er perfekt, ikke sant? Du trenger ikke å være en antihelt for å være ufullkommen.

"Jeg elsker Black Widow, men Black Widow er en slik, fra mitt perspektiv, det er en slik mannlig fantasi, vet du? Og Carol er bare, det er som, du vet, når Black Widow lander i superheltposituren og slår håret bakover, ser hun ut som Rita Hayworth, vet du? Ja, og det er perfekt. Og det er ikke noe galt med det. Det er bare galt når det er alt vi har, ikke sant? Og så å kunne se Carol, som prøver å gjøre det samme, og det er liksom... Det er min levde erfaring, ikke sant? Og jeg elsker det. Og jeg elsker at det er som, ja, nei, vi gjør alle vårt beste. Og du kan også gjøre dette. Jeg synes det er veldig viktig."

Når det gjelder temaet om å portrettere mer autentiske kvinnelige superhelter, må du huske å sjekke ut det utvidede intervjuet med DeConnick nedenfor, der hun også røper hva fremtiden vil bringe for henne...