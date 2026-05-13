Tegneserieskaper Simone Bianchi forklarer forskjellene mellom å jobbe med DC- og Marvel-tegneserier

Da fansen sto i kø for å møte Simone Bianchi, så det kanskje ut til at vi ikke skulle få sjansen til å snakke med ham. Heldigvis ga den legendariske tegneren oss tid nok til en innsiktsfull samtale. Han har tegnet noen av de mest berømte superheltene i mange år, og vi kunne ikke unngå å spørre ham om forskjellene mellom å tegne for de to gigantene DC og Marvel.

"Jeg kan egentlig ikke peke på noen stor forskjell mellom de to selskapene, for til syvende og sist er det bare superhelter", sa Bianchi, og ga et ganske nøytralt svar før han fant ut hva som skilte de to selskapene fra hverandre. "Kanskje noen Marvel-figurer, de har en litt mørkere ånd, hvis du skjønner hva jeg mener. Det spiller ingen rolle om de bare er superhelter eller skurker. Det er bare visse karakterer som går igjen i hele Marvel-universet. Mens DC-karakterer kanskje har en tendens til å være litt lysere, bare for å fortsette å snakke om lysere og mørkere."

Det er interessant, med tanke på at vi som lesere ofte forbinder mørkere temaer med DC-universet sammenlignet med Marvel. Vi spurte også Bianchi om hvem som er hans favorittfigur å tegne, noe som selvsagt er som å velge et favorittbarn for en så produktiv kunstner.

"For å være ærlig, når jeg har fått dette spørsmålet mange ganger, bytter jeg alltid karakter bare for moro skyld", sa han. "Jeg skal gi deg en mer presis en, som selvfølgelig er Spider-Man og Wolverine for Marvel ... Jeg vokste opp med den karakteren, og jeg begynte å gjøre dette som en hovedjobb med Wolverine. De er bare to varemerker i mitt eget liv."

For DC får vi noen flere klassiske figurer som Bianchis favoritter. "Batman sier seg selv. Jeg tror han er den karakteren som passer min stil best, spesielt for å komme tilbake til det mørkere poenget med det. Jeg elsker også Green Lantern og Green Arrow. Ikke spør meg hvorfor. Jeg elsker grønt, og det er den fargen jeg har en tendens til å organisere."

Bianchi snakket også om Wonder Woman, Marvels Inhumans og mer i vårt fullstendige intervju, som du kan se nedenfor: