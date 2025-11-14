Tegneserietegner og illustratør Belén Ortega om Granada, Osaka og sin reise fra manga til Marvel og DC

HQ

Mellom signeringer og tegninger for sine entusiastiske fans på SDCC Málaga, tok vi en prat med Belén Ortega, den Granada-fødte illustratøren hvis reise har gjort henne til den første spanske kvinnelige illustratøren som har jobbet for Marvel og DC Comics. Fra hennes tidlige lidenskap for japansk kultur til hennes nåværende rolle som illustratør av Wonder Womans datter i DCs Trinity, reflekterer Ortega over karrieren, inspirasjonskildene og de kreative utfordringene på veien.

Fra Granada til Osaka

Ortegas vei begynte med en fascinasjon for manga, som hun kombinerte med sin forkjærlighet for japansk kultur. "Jeg dro til Japan i ett år og tre måneder på utveksling", forteller hun. "Jeg tegnet ikke så mye der, men det var en livserfaring. Det forandret meg virkelig som kunstner. For meg er det den perfekte kombinasjonen." Hun håper å kunne utforske flere historier i samuraistil i fremtiden, og blande sine kunstneriske ferdigheter med de kulturelle erfaringene som formet hennes tidlige karriere.

Fra manga til Marvel og DC

Spranget inn i den amerikanske tegneseriescenen skjedde ikke over natten. "Etter mine første mangaarbeider prøvde jeg meg på det europeiske markedet, og deretter på det amerikanske", forklarer Ortega. "Å jobbe for Marvel og DC åpnet dører for meg, men de første Marvel-prosjektene mine var skremmende. Jeg følte meg ikke klar ennå." DC ble raskt hennes kreative hjem, og i 2021 ble hun en del av Batman-familien og etter hvert Trinity, der hun for tiden illustrerer Wonder Womans datter.

Fra press til å finne sin egen stemme

Ortega innrømmer at hennes første arbeid med høyprofilerte figurer som Miles Morales og Captain Marvel var forbundet med et enormt press. "Jeg var besatt av tidsfrister, og jeg var ikke fornøyd med resultatene", sier hun åpenhjertig. "Hos DC fikk jeg endelig tid til å utvikle en annen stil, og nå føler jeg meg komfortabel. Det har gått fire år."

Fra anerkjennelse til fremtidige prosjekter

Arbeidet hennes har ikke gått ubemerket hen. Ortega ble Eisner-nominert for en backup-historie, et "kort, tåpelig og morsomt" prosjekt som kom overraskende på henne. "Jeg kan bare være takknemlig. Alt jeg får i jobben min er uventet", sier hun. Når det gjelder hva som skal skje videre, er Ortega fortsatt hemmelighetsfull, men håpefull. "Jeg er ferdig med Trinity neste måned, og jeg håper at mitt neste prosjekt er noe jeg virkelig brenner for."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor

Se hele intervjuet nedenfor, med lokaliserte undertekster, for å høre mer fra Belén Ortega om Granada, Osaka og hennes reise fra manga til Marvel og DC.