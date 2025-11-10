Tegneserieveteran Joe Kelly om å skrive Marvels Deadpool VR: "Det er helt vilt"

HQ

Tegneseriefans vil være godt kjent med arbeidet til Joe Kelly, ettersom den amerikanske forfatteren har skrevet alle mulige forskjellige historier opp gjennom årene, blant annet for Spider-Man, Uncanny X-Men, Superman, Justice League, og til og med alles favorittbryter av den fjerde veggen, Deadpool.

Kelly har skrevet historier for Deadpool i en årrekke, men snart kommer en mer unik utfordring rundt figuren, der Kelly er involvert i stor stil. Vi snakker om Marvels Deadpool VR, en actionopplevelse i virtuell virkelighet som setter spillerne i skoene til Deadpool i et blodig og voldelig eventyr. Spillet lanseres neste uke på Meta Quest enheter den 18. november, og i den forbindelse spurte vi Kelly om hvordan det var å jobbe med prosjektet.

"Jeg er nettopp ferdig med å jobbe med Deadpool VR-spillet, og det kommer ut ganske snart for Meta Quest. Neil Patrick Harris er Deadpool. Det er helt sprøtt. Det er mange veldig morsomme ting i det. Jeg er veldig spent på det. Det er et VR-spill, så det er ikke for alle."

Kelly fortsatte med å diskutere utfordringene og forskjellene ved å skrive et VR-spill sammenlignet med tradisjonelle spillopplevelser og til og med tegneserier.

"Ja, det vil jeg si. Det er definitivt et drevet spill. Vi må føre deg gjennom historien. Det er ikke som en åpen verden. En åpen verden med Deadpool ville vært ganske spektakulært. Men det er et utrolig spill. Twisted Pixel er utviklerne. De er fantastiske. Flott regissør. Mye dialog. Mye omspillbarhet. Jeg tror det kommer til å bli veldig gøy."

