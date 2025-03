Tekken 4 Utviklingen var ekstremt stressende for Katsuhiro Harada

Katsuhiro Harada, også kjent som Tekkens far, har nylig fortalt om hvor stressende det var å utvikle det fjerde spillet i serien, og hvordan han ble kritisert for å ha valgt en mørkere og mer realistisk tone. Endringer som ble mottatt med blandede reaksjoner fra fansen på den tiden, og som også resulterte i en av seriens laveste Metracritic-rangeringer.

I et innlegg på sosiale medier forteller Harada om hvor isolert han følte seg under utviklingen, og hvordan han fullstendig manglet støtte, selv internt. Han nevner blant annet at stresset til tider ble så intenst at kroppshåret hans falt av. Som et resultat av dette bestemte han seg for å ta en kort pause fra jobben før produksjonen av Tekken 5 begynte.

"På den tiden ble jeg bombardert med kritikk - jeg hadde ikke en eneste alliert. Ikke en eneste. Det er en velkjent historie i selskapet.

"Jeg var så stresset på den tiden at jeg utviklet en mystisk tilstand der alt håret på høyre side av kroppen min falt av - bare på høyre side. Til og med håret på armene, øyenbrynene og øyevippene forsvant.

"Nå, i dag, har alle kritikerne glemt klagene sine, og det er bare de som vil rose spillet som er igjen. Det er den eneste grunnen til at det blir behandlet som et mesterverk. For meg er denne tittelen en konstant påminnelse og lærdom for meg selv, enten den er god eller dårlig."

Til tross for all kritikken ble Tekken 4 en stor suksess, og for mange er spillet et av de absolutte høydepunktene i serien, mye på grunn av sin særegne natur.

Hva synes du om Tekken 4, og hvilket spill i serien er din favoritt?