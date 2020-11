Tekken 7 får ny karakter og ny bane i morgen

Du ser på Annonser

Som en del av Season Pass 4 til Tekken 7 er nå to nye omganger DLC på vei til spillet, og slippes altså i morgen. Det handler først og fremst om karakteren Kunimitsu II som bærer en revemaske og benytter seg av stilen Manji Ninjutsu for å mørbanke motstanderne. Det andre er en ny bane kalt Vermilion Gates Stage, som alle med et hjerte for Japan kommer til å like veldig godt.

Sammen med dette kommer også en patch som på ulike måter løfter spillet med balansejusteringer, et nytt rangerinssystem samt forbedret nettkode. Sjekk ut hele listen over forbedringer her.

Selv om dette inngår i Season Pass 4 kan du også kjøpe det separat om du ønsker. Sjekk ut traileren nedenfor.

