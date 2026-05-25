Tekken 8 får en gjestekjemper fra animéserien Baki the Grappler

En ny gjestekjemper er bekreftet til Tekken 8, og denne gangen virker karakteren perfekt for Bandai Namcos kampserie. Vi snakker om Yujiro Hanma, som vanligvis spiller en rolle som ligner litt på Heihachis i mangaen Baki the Grappler.

Serien dreier seg om kampsport og har faktisk blitt utgitt nesten kontinuerlig siden 1991, med en anime-adaptasjon siden 2001. Yujiro Hanma er seriens hovedantagonist og faren til hovedpersonen Baki Hanma. Sistnevnte hater sin far inderlig siden han drepte Bakis mor, og vi har dermed en situasjon som ikke er så langt unna forholdene i Mishima-familien, der Kazuya, som vi vet, ikke akkurat er begeistret for sin far, Heihachi.

Yujiro Hanma vil bli lagt til som en DLC-karakter tidlig i 2027, så det vil ta en stund før vi får prøve ham, men vi kan i det minste tilby deg en teaser-trailer.