Tekken 8 får nødoppdatering for å bekjempe sesong 3-anmeldelsesbombing

Bandai Namco setter alle kluter til for å snu skuta når det gjelder Tekken 8s offentlige mottakelse. Lanseringen av sesong 3 var ment å være en stor tilbakestillingsknapp for spillet, og ta det tilbake til røttene og den opplevelsen fansen forventer av den legendariske kampspillserien.

Men så snart det kom, startet anmeldelsesbombingen. På Steam er det lett å se spillernes forakt for den nåværende tilstanden til metaen. "Det er ikke gøy lenger å spille dette spillet, og det sier noe når et spill, spesielt Tekken, kampene ikke er morsomme lenger," skrev en anmelder.

På den offisielle Tekken-nettsiden forklarer Bandai at de forstår resonnementet bak tilbakemeldingene, og at de har gjort et feilsteg. "I Ver.3.00.00.00 implementerte vi justeringer som tar sikte på å opprettholde hver karakters individualitet og samtidig redusere overdreven belønning - spesielt de som stammer fra Heat-systemet og karakterspesifikke forbedrede tilstander - for å forbedre den generelle balansen. Vi erkjenner imidlertid at kampopplevelsen vi hadde til hensikt å levere ikke fullt ut har oppfylt forventningene dine, " skriver utvikleren.

"Fremover vil vi fortsette å forfølge en kampopplevelse der angrep og forsvar er balansert rundt Heat-systemet, slik at spillerne kan delta i meningsfulle tankespill og beslutningstaking mot sine motstandere. Samtidig som vi opprettholder retningen i Ver.3.00.00-justeringene, vil vi fortsette å ta tak i elementer som fremdeles resulterer i overdreven belønning eller ensidig spill. Disse problemene vil bli forbedret trinn for trinn gjennom individuelle atferdsrettinger og ytelsesjusteringer."

Den første oppdateringen er allerede her, og fokuserer på å fikse kritiske feil og utilsiktet atferd. De neste store oppdateringene kommer i midten av april og senere på våren i år. Hvis du vil ha visse endringer på plass med en gang, anbefales det at du (høflig) tar kontakt med Tekken dev feedback portal, eller spillets Discord.