Tekken 8 Hands-on: Intens, nydelig og en veldig lovende oppfølger

Når populariteten til en spillserie begynner å avta, er det vanskelig å gjenopplive gnisten blant fansen. Ofte gjør utviklere store endringer i håp om å nå nye spillere, men det finnes utallige eksempler på at dette har slått tilbake og de har mistet fansen de hadde igjen.

Dette kunne ha vært tilfelle med det labre Tekken Tag Tournament 2 fra 2011, som et lavpunkt for serien. Fire år senere slo imidlertid Bandai Namco, med Katsuhiro Harada ved roret, gull og leverte Tekken 7. Helt fra starten fikk vi et fenomenalt stilig og velfylt spill, som siden den gang har blitt tatt vare på usedvanlig godt, og har blitt litt av en gjenfødelse for Tekken-serien og også dens bestselgende installasjon noensinne med over ti millioner eksemplarer ute i naturen.

En jevn strøm av nytt innhold har fortsatt å bli utgitt, oppdateringer debuterte som viser at de følger esports-scenen, og fremfor alt ble nye relevante gjestekarakterer lagt til. Der Bandai Namcos andre blockbuster Soul Calibur altfor ofte blir mer fantasifullt (som da Darth Vader og Yoda kjempet), fikk vi her Akuma og Geese Howard som virkelig passet inn i ensemblet. Da Tekken 8 ble annonsert i september i fjor, var interessen derfor stor. Hvordan ville Bandai Namco følge opp denne perlen?

Gamereactor dro til Lyon i forrige uke hvor jeg besøkte Bandai Namco, spilte en tidlig versjon av Tekken 8 og møtte og intervjuet også Katsuhiro Harada. Før den digitale nærkampen startet, fikk jeg også en kort presentasjon av produsent Michael Murray som presiserte noe av det som allerede er sagt tidligere, nemlig at Tekken 8 handler om aggresjon. De har forsøkt å oppnå dette på forskjellige måter, der kanskje den mest karakteristiske er "Heat". Utviklerne har imidlertid flere triks i ermet, for eksempel det faktum at den eneste måten å gjenvinne litt liv på er å få til perfekte blokker eller håndtere noen alvorlige slag.

Men la oss gå tilbake til Heat-systemet. Det er omtrent ti sekunder med galskap hvor du har muligheten til å være ekstra aggressiv og gjøre noen fine skader. Det er så delikat designet at nedtellingen pauser hvis du gulvet motstanderen, så hvis håndtert riktig kan du få mye ut av dine ti sekunder. Heat-aktiveringene kommer også i to versjoner, der Heat Engager lar deg skynde motstanderen din for å komme under huden på dem. Så lenge du er Heat-aktivert, får du flere tidsfordeler, men også nye muligheter.

Det har også vært en tydelig innsats for å utvide Tekkens publikum, for eksempel bedre fargekoding for hvem som er hvem og i hvilken stilling. Det er også et nytt kontrollskjema av den typen som mange kampspillentusiaster fnyser av - Special Style - med en slags autokombinasjon som du kan kontrollere med gjentatte knappetrykk. Men som med Street Fighter 6, hevder utviklerne at nybegynnersystemet deres er så sofistikert at profesjonelle også kan bruke det med hell. Bare tiden vil vise om sistnevnte er tilfelle, men faktum er at nybegynnersystemet føltes ganske bra.

Jeg hadde muligheten til å spille mange timer, og Bandai Namco lot meg og andre journalister og influencere spille fritt med ti karakterer. Denne intensiteten Bandai Namco snakket så mye om, følte jeg var veldig tydelig fra første kamp. Dette er et spill hvor man kommer tett på hverandre og jeg føler at det er vanskeligere å bruke dybdetrekk og kast sammenlignet med Tekken 7 - selv om det også kan være så enkelt som at jeg ikke er vant til Tekken 8 ennå.

Det er imidlertid klart at det gir mer variasjon. Blant de valgbare fighterne var Paul, King, Jun Kazama og den svenske mesteren Lars Alexandersson. Personlig er Bob min favoritt i Tekken-serien, men her så jeg ingen bevis for at han kommer, annet enn en pølseselger på New York-nivå som selger Bob-pølser. Jeg håper det ikke er en hyllest som følge av at karakteren er utelatt fra Tekken 8. Uansett var Lars den karakteren jeg opprinnelig spilte med, før jeg til slutt fant ut at Paul og King var de som passet meg best.

Begge har eksistert siden serien startet og har vært blant de jeg har spilt mest. Spesielt Paul føles mektigere enn før, men også mer smidig. Muligens et nødvendig valg siden kampene er så veldig intense her. Jeg vil også legge til at hårsituasjonen hans er verre enn noensinne, men det er muligens mer en observasjon fra min side. Tekken er fortsatt Tekken, og det var lett å få varmet opp. Jeg la også merke til at Nina Williams er, og forblir, en vanskelig karakter for meg å spille, og jeg klarte egentlig ikke å oppnå noe med henne. Jeg må sette meg selv i hardtrening når spillet er lansert.

Men uten å kunne time det, følte jeg at Rage Art-angrep (som fungerer i utgangspunktet på samme måte som i Tekken 7) blir for lange. Tekken-serien er ikke den største synderen, men disse lange automatiske kombinasjonene blir litt plagsomme, og jeg skulle ønske det var et alternativ å kutte dem drastisk ned. Det er klart at de er grafisk fyrverkeri, fra Jun Kazamas vennlige og lyse angrep som inneholder hyggelige ord og fredsduer til Kazuya Mishimas nesten komisk onde, det er fortsatt godt gjort.

Noe Tekken-teamet er veldig stolte av er grafikken. Denne gangen har de endret grafikkmotoren fra Unreal Engine 4 til Unreal Engine 5 og redesignet alle karakterene fra bunnen av. Dette er virkelig merkbart. Kampsjangeren var lenge i forkant når det gjelder grafikk, men har havnet bakpå på den fronten de siste 10-15 årene. I dag er det uten tvil Mortal Kombat 11 som tilbyr ekte teknisk øyegodteri, men faktum er at Tekken 8 ikke vil skuffe noen. Tvert imot.

Tekken 8 er rett og slett nydelig. Fra de voldsomt detaljerte og forseggjorte karakterene (som nå er så godt laget at deres spektakulære øyenbryn er mer iøynefallende enn noensinne) til de utrolig nydelige bakgrunnene, er det klart at vi er inne for et av de største sprangene i serien. Jeg likte spesielt New York-nivået rundt Times Square, hvor tiden skifter fra ettermiddag og solnedgang til en travel storby med mye lys og kjas og mas.

Etter å ha spilt i rundt fem timer, føler jeg at det som overrasket meg mest var hvor komplett spillet føltes. Jeg tror ikke at det vil være noen overdrevne forsinkelser, men det som trengs når det gjelder Tekken 8 er selvfølgelig mye finjustering for å gjøre karakterene så godt matchet som mulig. I tillegg er det ikke mulig å spille uten å reagere på intensiteten. Slåssing krever alltid at du er på kanten, men dette var noe ekstra. Når jeg har motstanderen min i tauene, er han helt åpen for angrep, og jeg føler at dette må takles for ikke å skape et inntrykk av å være for hjelpeløs, men det er noe som tiden vil vise i større detalj etter at proffene virkelig har hatt tid til å sette det gjennom ringeren.

Foreløpig er det verdt å gjenta at Tekken 8 lover stort. Det er ingen tvil om at dette er Tekken for en ny generasjon. Det er nydelig, intenst og føles veldig godt å spille. Hvis Bandai Namco leverer dette med sine vanlige forseggjorte kampanjer og ekstra innhold og et respektabelt karaktergalleri, er det ingen tvil om at dette kan være noe helt spesielt.