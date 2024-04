Tekken 8 kan få en Waffle House-scene

HQ

Hvis du noen gang har reist i USA og kjørt i de amerikanske sørstatene (eller Midtvesten), har du sikkert sett gule skilt langs veien for Waffle House, en tradisjonsrik restaurantkjede som hovedsakelig serverer hjemmelaget frokostmat, noe som i USA vanligvis betyr bacon, pølser, hash browns, pannekaker, grits, omeletter og selvfølgelig vafler - som deretter inntas med typisk amerikansk kaffe og appelsinjuice.

Grunnen til at vi nevner dette, er at ultraveteranen Katsuhiro Harada, som har vært involvert i samtlige Tekken-spill (senest som produsent for Tekken 8), i løpet av påskeferien skrev på X at han har fått mange forespørsler om å lage en Tekken 8 -bane basert på den ikoniske Waffle House... men at han ikke helt forsto hvorfor.

Det førte til at fansen ga ham en rask leksjon om denne matinstitusjonen, som i tillegg til fantastiske frokoster også er kjent for slagsmål etter at dritings gjester begynner å svinge seg vilt etter å ha stappet i seg en skål med hash brown og skinke. Harada takket alle for informasjonen, og skrev deretter at det til syvende og sist er Waffle House som bestemmer om det skal skje eller ikke, og hvis de avslår forespørselen hans, er det ikke så mye mer han kan gjøre.

Når det er sagt, la oss krysse fingrene for at vi i en ikke altfor fjern fremtid vil kunne kjempe foran en Waffle House.