Tekken 8 minikampanje og forhåndsvisning av Heihachi: Tekkens mest hensynsløse fighter er tilbake

Vi forhåndsviser veldig sjelden individuelle rollefigurer i kampspill her på Gamereactor, rett og slett fordi det er vanskelig å få en virkelig god idé om hvordan de vil passe inn i metaen og stå seg mot motstanderne, pluss at vi så sjelden får dem før utgivelsen. Men... Heihachi Mishima er selvfølgelig ingen hvem som helst, og selv om han teknisk sett ikke engang er med i Tekken 8 er det ingen tvil om at hans ånd var over hele spillet da det ble lansert tidligere i år. I tillegg er han fortsatt det mest ikoniske ansiktet i serien.

Bandai Namco vet dette, og derfor får Heihachis ankomst litt ekstra oppmerksomhet, og i tillegg til den kanskje mest etterlengtede DLC-figuren av alle (selv om jeg håper at Bob blir lagt til på et tidspunkt), er det også en helt ny kampanje fordelt på åtte kapitler. Og hvis du har spilt Tekken før, vet du at kampanjene i disse titlene faktisk fortjener å bli kalt kampanjer.

Jeg fikk nylig sjansen til å tjuvstarte på denne kampanjen og spille gjennom de fem første kapitlene for å finne ut hvordan det i det hele tatt er mulig at Heihachi kan komme tilbake, med tanke på hans noe uheldige endelikt i Tekken 7, der han ble kastet ned i en vulkan av Kazuya Mishima. Det er imidlertid ikke noe overnaturlig ved det, tilsynelatende ble han fisket opp av munker rett før han falt i lavaen (nøyaktig hvorfor de var der og hvordan det har seg at Kazuya ikke la merke til dem, forteller ikke historien - men la oss ikke henge oss opp i detaljer).

Men denne "nær-døden"-opplevelsen kombinert med hensynsløs mishandling har tydeligvis også satt sine spor hos Heihachi, som ble igjen hos munkene etter å ha mistet hukommelsen. Og det er her vi får møte ham i en kampanje som inneholder stort sett alle ingrediensene vi er vant til fra serien. I tillegg til Heihachi selv, spiller Eddy Gordo og fremfor alt Lidia Sobieska hovedrollene i denne minihistorien som i stor grad foregår parallelt med den ordinære Tekken-kampanjen og dermed bidrar til å gjøre den litt mer detaljert for alle som følger med på den historien.

Selv om du ikke får Eddy og Lidia er de fortsatt spillbare her, så du kan gå gjennom historien, noe som selvfølgelig betyr en hel masse grunner til å slåss. Når jeg forlater Heihachi, er han fortsatt god og muligens litt forvirret, men det er uklart om han vil forbli slik helt til slutten. En del av meg håper at han fortsetter med sin nye personlighet til i hvert fall Tekken 9, mens det kanskje virker mer sannsynlig at han snart går tilbake til sitt gamle jeg - men det vet vi ikke før det er lanseringsdag.

Det store trekkplasteret er imidlertid å få spille med Heihachi selv, og med ham kommer Genmaji Temple-nivået, som jeg mistenker vil bli en fanfavoritt takket være mye mystisk og japansk mumbo jumbo. Alle som er Tekken-entusiaster vil raskt legge merke til flere forskjeller i Heihachis spillestil, der også han har blitt redesignet fra bunnen av etter samme premisser som alle andre figurer da grafikkmotoren ble oppgradert til Unreal Engine 5.

For egen del, og uten mulighet til å sammenligne side om side, vil jeg bare konstatere at Tekken-seriens hovedantagonist fortsatt er skremmende brutal og mektig. Kombinert med det aggressive systemet i Tekken 8 føles han nesten mer hensynsløs enn noensinne. Dette er definitivt en fighter du ikke ønsker å møte med ryggen for nær kantene på banen, da risikoen for stygge luftsjongleringer som tar biter ut av helsemåleren din er veldig høy.

Det blir raskt klart at Heihachi fortsatt ikke er en god nybegynnerfigur, selv om Simple Mode tillater ambisiøse amatører å bruke beistet, noe som forhåpentligvis kan gjøre ham til en populær fighter selv blant nye fans.