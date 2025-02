Tekken 8 når 3 millioner solgte eksemplarer raskere enn Tekken 7

HQ

Det er ingen hemmelighet at Tekken 7 var en enorm suksess for Bandai Namco, og i fjor ble det avslørt at det hadde solgt over 12 millioner eksemplarer siden utgivelsen i 2015. Men i fjor kom også Tekken 8, så hvordan står det seg i forhold til forgjengeren?

Vel, gledelig nok viser det seg at det faktisk gjør det enda bedre. I den siste episoden av Tekken Talk Live (via GamingBolt) ble det avslørt at spillet etter et år på markedet har passert tre millioner solgte eksemplarer - og det på kortere tid enn originalen, som brukte nesten halvannet år på å nå den samme milepælen.

Dette føles selvfølgelig veldig velfortjent (les vår anmeldelse der vi forklarer hvorfor), og vi gleder oss til å se det vokse i fremtiden med nye figurer, gjesteopptredener og kanskje spillmoduser. Nestemann ut er Anna Williams, som kommer den 3. april, og undertegnede håper fortsatt på Bobs tilbakekomst og en gjesteopptreden av Ichiban Kasuga fra Yakuza-serien.