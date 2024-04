Tekken 8 Sesong 1-trailer bekrefter Lidia og nytt innhold til historien

HQ

Tekken 8 bringer mye innhold i sin første sesong, som vist i en ny trailer lagt ut av Bandai Namco. I hovedsak viser denne hva Bandai Namco har planlagt for fighteren resten av 2024.

Avrunding av våren får vi en ny balanseoppdatering, som sannsynligvis er den minst spennende kunngjøringen av alle de i traileren. Deretter får vi se en ny strandferiarena, som garantert vil ta oss med til en paradisøy selv om vi banker dritten ut av noen andre.

Senere på året vil nytt historieinnhold også bli utgitt gratis. Det ser ut til at historien vil ha mye å gjøre med Eddy Gordo, som ble utgitt som spillets første DLC-figur. Sammen med Eddy i DLC-listen er Lidia, som kommer i sommer. To karakterer til er planlagt for resten av året, med en som slippes til høsten og den andre i november.