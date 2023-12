Tekken 8 sin kampanje er en ambisiøs nysatsing

HQ

Så snart jeg fikk sjansen til å prøve Tekken 8 i vår, var det tydelig at Katsuhiro Harada og teamet hans siktet mot en litt annerledes følelse denne gangen. Tempoet er høyere, og systemet er designet for å få deg til å angripe hele tiden for å fremme en aggressiv spillestil. Den gang fikk jeg bare brukt tid på flerspillerdelen og et utvalg av fightere, nå er alle fightere presentert og jeg fikk nylig muligheten til å teste den mer eller mindre komplette versjonen og kunne dermed endelig gi meg i kast med enkeltspilleren.

Når alt kommer til alt, er det svært få kampspill som har en singleplayer som i det hele tatt er verdt navnet. De tre store unntakene er vanligvis Mortal Kombat, Smash Bros. og Tekken. Sistnevnte tilbyr alltid en komplett kampanje, og kan til og med skryte av spillverdenens lengste sammenhengende historie (neste år fyller serien 30 år, og historien har utviklet seg gjennom alle disse tre tiårene), noe som til og med resulterte i en Guinness-rekord.

Vanligvis handler det om den "mildt sagt" dysfunksjonelle Mishima-familien, der Kazuya og gamlingen Heihachi har stått bak de ledende konfliktene. Sistnevnte har hatt en evne til aldri å dø slik som skurkene i tegneserieverdenen, men akkurat i tide til Tekken 8 ser han ut til å være borte og banen ligger nå åpen for at Kazuya kan ta over. Men det er ikke helt så enkelt, for Jun og Jin Kazama er tilbake for å prøve å stoppe ham. Vi har også den mystiske nykommeren Reina, som ser ut til å ha en slags forbindelse til Heihachi. Hvor viktig hun er for historien, illustreres nesten åpenlyst av det faktum at hun er plassert akkurat i midten av alle de valgbare figurene på øverste rad.

Om Heihachi virkelig er død, gjenstår å se, men spillet starter i hvert fall med en episk kamp, som du faktisk får prøve selv fra 14. desember (PlayStation 5) og 21. desember (PC og Xbox Series S/X) når en demo slippes. Her prøver Jin å hindre faren Kazuya i å bli en ond demon og velge samme vei som Heihachi. Det ville imidlertid ikke vært mye til historie hvis spillets skurk ble beseiret i første kapittel, og utfallet er at Jin får en skikkelig omgang juling og ser ut til å miste noen av evnene sine.

Det faktum at verden kanskje går under på grunn av en gal demon, hindrer ikke kunngjøringen av en ny Tekken-turnering, der Kazuya forventes å delta. Kampanjen er selvfølgelig til syvende og sist et kampspill, så det er mange pinlige replikker som ender med at to personer må slåss, men i sjangeren er det likevel langt bedre enn det meste, selv om jeg ikke kan uttale meg utover de fire første kapitlene. En ting som slår meg er hvor mye bedre presentasjonen er denne gangen, med virkelig godt lagde mellomsekvenser og uventet mye dialog. Tidlig i spillet får vi også møte Reina, som har tatt flere trekk fra Mishima-familien, noe hun hevder er fordi hun har sett dem på internett...

Demoen min ble avsluttet da det begynte å hete til etter mindre enn en times spilling. Det som er klart, er at det var veldig fornøyelig og viser et ambisjonsnivå fra en av utviklerne som fortsetter å lede markedet når det gjelder kampanjer i kampsjangeren. Det virker også som om utfordringen har blitt økt, så det er ingen enkel oppgave å stoppe Kazuya. I tillegg har alle karakterene en slags lettbeint minikampanje, som jeg ikke fikk sett, men det ser utvilsomt ut til å være enormt mye innhold for de som vil spille Tekken 8 alene.

I tillegg er det også en onlinemodus med en tilhørende hub-verden og en arkadespillmodus kalt Arcade Quest der du som virtuell Tekken-spiller (du kan designe avataren din selv) skal ta deg gjennom japanske arkader for å nå de store mesterskapene. Det fungerer også som en treningsmodus der du gradvis får grep om de ulike spillsystemene. Til å begynne med er det lav vanskelighetsgrad, men den vil selvfølgelig øke, og inkluderer også en rivalisering for å drive frem en slags historie. I denne spillmodusen låser du også opp kosmetiske gjenstander som du kan bruke til fighterne i andre spillmoduser.

Til slutt er Tekken Ball tilbake igjen. Det er et slags lettbeint volleyballspill som spilles én mot én. Det debuterte i Tekken 3 og var også med i Tekken Tag Tournament 2 til Wii U, og nå i Tekken 8. I bunn og grunn handler det om å stå på riktig sted og levere fine angrep på en ball for å beseire motstanderen. Selv om det ikke er den dypeste modusen (noen figurer føles spontant mye bedre for denne modusens formål, men jeg trenger mange flere timer for å kunne bekrefte dette med sikkerhet) vil du ønske å spille en hel kveld. Jeg rakk å spille noen kamper og kan konkludere med at det definitivt er et fint tillegg som lar deg enkelt introdusere Tekken 8 til folk som normalt ikke forstår sjangeren, og det vil definitivt bringe litt latter.

Tekken 8 er satt til å slippes 26. januar og avslutter åtte utrolige kampmåneder da Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 og Tekken 8 har blitt sluppet med bare noen måneders mellomrom. Hvor bra denne tittelen blir til slutt, gjenstår å se, men det er klart at hver gang jeg får prøve det, har hypen min økt. Hvis det nye, intense kampsystemet holder mål og kampanjen holder hele veien, har vi noe helt spesielt å se frem til.