Tekken 8 skal vises frem på The Game Awards

Tidligere i høst fikk vi endelig en kunngjøring av den neste delen i Tekken-serien. Her vil den nye dysfunksjonelle Mishima-familien fortsette å løse problemene sine ved hjelp av knyttnevene, noe som vanligvis resulterer i virkelig underholdende spill.

Med tanke på hvor bra Tekken 7 var og all den førsteklasses støtten det fikk etter lansering, tror vi definitivt at Tekken 8 vil være verdt å holde øye med. Og neste gang vi får se det er under The Game Awards. Dette ble annonsert av Aris på Twitter, som har mottatt en t-skjorte med Tekken 8-motiv fra Bandai Namco, der boksen avslører at vi bør følge med på showet som starter kl. 01:30 den 9. desember.