Tekken 8 traileren introduserer en ny karakter med filmstjernes stemme

Bandai Namco har gjort det helt klart at Tekken 8 blir et globetrottereventyr fylt med fightere fra hele verden, og nå er det på tide å fokusere på Frankrike.

Dagens gameplay-trailer avslører en helt ny karakter som vil bli introdusert i Tekken 8: Victor Chevalier. Denne franske fighteren er definitivt kledd for å imponere, så det er ganske passende at arenaen hans også er et skikkelig blikkfang ved å være på en båt som går forbi Eiffeltårnet og andre vakre steder i Paris. Ikke at denne trailerens "Frenchness" stopper der. Victor har til og med stemmen til skuespilleren Vincent Cassels (Black Swan, Ocean's Twelve, Jason Bourne, Westworld m.m.), noe som gjør at han passer perfekt for patrioter i Frankrike.

Vi har også fått en ny trailer som bekrefter at Alisa, Devil Jin, Lee og Zafina blir en del av spillets rolleliste. Det betyr at vi bare har én figur å avsløre før Tekken 8 lanseres 26. januar. Hvem håper du at den siste er?

