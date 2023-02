Tekken 8 viser frem Kazuma-gameplay

HQ

Kazuya Mishima er en av tre ikoniske familiemedlemmer tilknyttet Tekken-serien. Ved siden av faren Heihachi og sønnen Jin er Kazuya et av de mest gjenkjennelige ansiktene i kampspillserien.

Den nye traileren for Tekken 8 viser Kazuya i all sin prakt, med en oppdatert modell for karakteren og hans hardtslående kampstil. Selv om vi bare ser rundt to minutter med gameplay er det nok å se Tekken 8s raskere, mer aggressive spillestil.

I tillegg til Kazuya har vi også nylig sett avsløringen av Nina for Tekken 8. Med en håndfull karakterer avslørt så langt kan vi forestille oss at flere karakterer vil få sine egne korte trailere snart nok.