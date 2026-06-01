Tekken 8s spilldirektør har forlatt Bandai Namco etter 20 år

Står Bandai Namco overfor litt av en utvandring fra Tekken-teamet sitt? Selv om det kan virke som en merkelig uttalelse, skilte det japanske videospillselskapet nylig veier med den mangeårige Tekken-produsenten Katsuhiro Harada, som fortsatte med å danne sitt eget spillstudio med SNK, og nå har dette blitt fulgt av utgangen av Tekken 8s spillregissør også, en person med to tiår med erfaring med Bandai Namco.

I en uttalelse på sosiale medier har Kohei Ikeda nevnt at han etter 20 år med Bandai Namco offisielt forlater selskapet og gjør seg klar til å ta på seg "nye utfordringer som spillutvikler." Det er ingen ord om hva disse kan være, men kan det potensielt være en gjenforening med Harada i VS Studio SNK?

Ikeda snakker om sin tid hos Bandai Namco i uttalelsen, der han nevner at hans første prosjekt i selskapet var Soul Calibur IV, men at han i den senere tid har hatt ansvaret for både Tekken 7 og 8 som spillregissør. Dette er opplevelser som Ikeda anser som "verdsatt" og "dypt stolt", som du kan lese i hele uttalelsen hans nedenfor.

Hvor forventer du at Ikeda dukker opp neste gang?