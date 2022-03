Tekken blir anime-serie på Netflix

HQ

Med både Bioshock, Castlevania, Dragon's Dogma, Resident Evil, Sonic the Hedgehog, Tomb Raider og mer har Netfliz gjort det fullstendig klart spilluniverser er av interesse for streamingtjenesten, og her kommer enda et eksempel.

Netflix avslører at Tekken: Bloodline, en serie basert på Bandai Namco sin velkjente slåsseserie, kommer til streamingtjenesten en gang senere i år. Som den første traileren viser vil historien fokusere på Jin Kazama og hvordan han endte opp med å bli en såpass godt kampsportekspert. Ikke at vi bare skal få se han dele ut juling, for vi får også glimt av blant annet King, Leroy Smith, Paul Phoenix og Ogre.