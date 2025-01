Tekken-legenden Katsuhiro Harada forteller alt om bråket med Ninja Gaiden-skaperen

HQ

I dag er Tomonobu Itagaki kanskje ikke et navn alle kjenner til lenger, men på begynnelsen av 2000-tallet var han en av Japans mest berømte videospillprodusenter.

Han fikk mest oppmerksomhet for sine ofte opprørende uttalelser og sin åpne kritikk av konkurrentenes spill, men han backet det faktisk opp med kvalitet, først og fremst med Dead or Alive 3 og Ninja Gaiden, men også med det noe beryktede Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball. Sagaen tok imidlertid slutt i 2008 da han forlot Tecmo etter en opphetet uenighet, og siden den gang har han ikke kommet seg tilbake i de store ligaene.

En av personene han hadde en krangel med er Tekken-seriens sterke mann Katsuhiro Harada, og i et vanvittig langt X-innlegg har Harada nå bestemt seg for å gi sin side av historien. Det gir mange forklaringer, som hvorfor Harada ikke svarte på kritikk fra Itagaki, ros til Itagaki, informasjon om deres tidlige historie sammen, og et ganske dypt innblikk i hvordan spillutvikling var på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 00-tallet, før det avsluttes med status på forholdet deres i dag.

Det tar litt tid å lese seg gjennom innlegget, men både Itagaki og Harada er to av de mest fascinerende personene innen japansk spillutvikling, og hvis du vil vite mer om spillhistorie, bør du definitivt ta deg tid til å lese det hele.