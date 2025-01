Tekken-seriens ikon ga samfunnet et lite hjerteinfarkt

HQ

Selv om han ikke hadde en fremtredende rolle i det første Tekken-spillet (opprinnelig utgitt i 1994 i japanske arkader), har Katsuhiro Harada vært involvert i serien helt siden begynnelsen.

Fra og med Tekken 3 har han vært regissør og hatt andre ledende stillinger, og han har blitt seriens og til en viss grad Bandai Namcos ansikt utad. Men... over natten så det ut til at 54-åringen hadde bestemt seg for å gå videre til noe annet og var på utkikk etter en ny jobb via LinkedIn.

Etter å ha gitt hele Tekken-samfunnet et kollektivt hjerteinfarkt, dukket Harada opp på X øyeblikk senere på høyden av spekulasjonene og skrev "Å, ikke bekymre deg for dette". Det viste seg å være så enkelt som at Harada ønsket å "møte flere mennesker og utvide horisonten min i fremtiden", og tilsynelatende kan han nå ut til flere mennesker ved å gjøre seg selv til jobbsøker.

Så der har vi det, Harada vil sannsynligvis forbli som sjef for Tekken. Serien feiret nylig 30-årsjubileum, og vi fikk sjansen til å snakke med ham, og du kan lese intervjuet vårt her.