Tekken-sjefen sørger dypt over tapet av sin venn Tomonobu Itagaki

Å miste noen som står deg nær, spesielt hvis det var noe du ikke hadde forventet, kan være et hardt slag som det tar lang tid å forsone seg med og som setter dype spor. Hvis du er ung og heldig, har du kanskje ikke vært nødt til å forholde deg til det ennå, men etter hvert som tiden og livet går, vil det komme vanskelige dager der du må ta et forhastet farvel (hvordan kan det være annerledes?) med nære og kjære, familiemedlemmer og arbeidskolleger. Også til mennesker du beundrer, selv når dere var "rivaler". Det var det som skjedde i dag for Tekken-seriens sjef Katsuhiro Harada da han fikk vite at Dead or Alive-skaperen Tomonobu Itagaki, hans venn, hadde gått bort.

De første reaksjonene var nesten vantro, men Harada har etterfulgt av tristhet, og minnes sine siste samtaler med Igataki, samt meldingen som den avdøde DOA-skaperen og 2004-omstarteren av Ninja Gaiden-serien la igjen på Facebook-profilen sin i morges:

"Det er vanskelig å tro, men Itagaki-san ... min senior fra universitetet og min rival som skaperen har gått bort.

"Den siste beskjeden jeg fikk fra ham var,

La oss gå og drikke. La oss lage litt bråk snart!"

Tenk at han er borte bare 58 år gammel...

Ja, alle dør til slutt. Det er uunngåelig.

Men du... er det ikke litt for tidlig?

Sa du ikke at du skulle beseire meg en dag?

Kom du ikke til bryllupet mitt i din vanlige svarte skinnjakke og solbriller,

og kalte meg din våpenbror?

Sa du ikke at jeg skulle komme til deg når jeg var i trøbbel?

Jeg fikk aldri sjansen til å spørre deg om noe som helst.

Ærlig talt... Jeg er virkelig deprimert.

-Itagakis siste beskjed (engelsk oversettelse)-

Ord jeg etterlater meg

Flammen i livet mitt er endelig i ferd med å slukke.

Hvis denne meldingen har blitt lagt ut, betyr det at tiden er inne. Jeg er ikke lenger i denne verden.

(Dette siste innlegget er blitt betrodd en som står meg nær).

Livet mitt var en rekke kamper. Og jeg fortsatte å vinne.

Jeg vet at jeg skapte problemer for mange underveis.

Men jeg fulgte min overbevisning og kjempet til siste slutt.

Jeg angrer ikke på noe.

Det er bare én ting som tynger meg - jeg er dypt lei meg overfor alle mine fans for at jeg ikke kunne gi dere et nytt verk. Det er jeg virkelig.

Det er bare slik det er.

Slik er det bare.

Tomonobu Itagaki"

Harada og Itagaki møttes for første gang på begynnelsen av 1990-tallet, da de tilfeldigvis satt ved samme bord til middag på en restaurant i Shinjuku etter et spillarrangement. Det virker som en liten anekdote, men det ser ut til at den kvelden kan ha vært kimen til det som skulle bli Bandai Namcos senere actiontitler. Vennskapet utviklet seg, gikk gjennom opp- og nedturer, og ble endelig gjenopprettet i 2008. Siden den gang har de to utviklerne opprettholdt et langvarig vennskap som i dag er blitt avbrutt. Ærlig talt, og bortsett fra den emosjonelle meldingen Harada har lagt igjen på sosiale medier, er det verdt å lese den omfattende artikkelen hans publisert på X, som gir oss et godt innblikk i hvordan salgsfremmende og spilldesignstrategier var i Japan på 90- og 2000-tallet.