Tekken World Tour 2026 begynner i mai og slutter i november
Neste fase av e-sporten er bekreftet.
I tillegg til å kåre Tekken World Tour-mesteren for 2025 under finalen i Malmö i helgen, benyttet Bandai Namco også anledningen til å dele informasjon om neste sesong og fase av konkurransedyktig Tekken 8 action.
Så snart som i mai kommer Tekken World Tour tilbake for 2026-sesongen, med det første arrangementet på Evo Japan 1. mai. Deretter vil den tilby mange andre arrangementer før den til slutt avsluttes for en mer kortfattet sesong på TGU 2026 i Thailand. Ser vi på hva som er planlagt i mellom, kan du se hele timeplanen for 2026 Tekken World Tour nedenfor.
- 1-3 mai: EVO Japan 2026 (Master +) - Japan
- 22. - 24. mai: COMBO BREAKER 2026 - USA
- 6.-7. juni: SOOP SUPER TOURNAMENT 2026 - Korea
- 13.-14. juni THE MIXUP 2026 - RUNDE 8 - Frankrike
- 26.-28. juni EVO 2026 (Master+) - USA
- 24. - 26. juni VSFIGHTING XIV - Storbritannia
- 14.-16. august CEO 2026 - USA
- 19.-20. september MANILA MADNESS 5 - Filippinene
- 9.-11. oktober EVO FRANCE 2026 (Master+) - Frankrike
- 17.-18. oktober PARADISE GAME BATTLE 2026 - Elfenbenskysten
- 31. oktober-1. november: PUNISHMENT 5 - Bolivia
- 14.-15. november TGU 2026 - Thailand
Det skal sies at selv om det ikke er en del av World Tour, vil det også være en stor Tekken 8 -turnering på Esports World Cup om sommeren, i tillegg til uten tvil mange flere arrangementer for å gjøre 2026 til et av de beste konkurransedyktige Tekken-årene i minnet.