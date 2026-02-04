Gamereactor

esports
Tekken 8

Tekken World Tour 2026 begynner i mai og slutter i november

Neste fase av e-sporten er bekreftet.

HQ

I tillegg til å kåre Tekken World Tour-mesteren for 2025 under finalen i Malmö i helgen, benyttet Bandai Namco også anledningen til å dele informasjon om neste sesong og fase av konkurransedyktig Tekken 8 action.

Så snart som i mai kommer Tekken World Tour tilbake for 2026-sesongen, med det første arrangementet på Evo Japan 1. mai. Deretter vil den tilby mange andre arrangementer før den til slutt avsluttes for en mer kortfattet sesong på TGU 2026 i Thailand. Ser vi på hva som er planlagt i mellom, kan du se hele timeplanen for 2026 Tekken World Tour nedenfor.


  • 1-3 mai: EVO Japan 2026 (Master +) - Japan

  • 22. - 24. mai: COMBO BREAKER 2026 - USA

  • 6.-7. juni: SOOP SUPER TOURNAMENT 2026 - Korea

  • 13.-14. juni THE MIXUP 2026 - RUNDE 8 - Frankrike

  • 26.-28. juni EVO 2026 (Master+) - USA

  • 24. - 26. juni VSFIGHTING XIV - Storbritannia

  • 14.-16. august CEO 2026 - USA

  • 19.-20. september MANILA MADNESS 5 - Filippinene

  • 9.-11. oktober EVO FRANCE 2026 (Master+) - Frankrike

  • 17.-18. oktober PARADISE GAME BATTLE 2026 - Elfenbenskysten

  • 31. oktober-1. november: PUNISHMENT 5 - Bolivia

  • 14.-15. november TGU 2026 - Thailand

Det skal sies at selv om det ikke er en del av World Tour, vil det også være en stor Tekken 8 -turnering på Esports World Cup om sommeren, i tillegg til uten tvil mange flere arrangementer for å gjøre 2026 til et av de beste konkurransedyktige Tekken-årene i minnet.

Tekken 8

