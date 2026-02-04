Tekken World Tour 2026 begynner i mai og slutter i november

HQ

I tillegg til å kåre Tekken World Tour-mesteren for 2025 under finalen i Malmö i helgen, benyttet Bandai Namco også anledningen til å dele informasjon om neste sesong og fase av konkurransedyktig Tekken 8 action.

Så snart som i mai kommer Tekken World Tour tilbake for 2026-sesongen, med det første arrangementet på Evo Japan 1. mai. Deretter vil den tilby mange andre arrangementer før den til slutt avsluttes for en mer kortfattet sesong på TGU 2026 i Thailand. Ser vi på hva som er planlagt i mellom, kan du se hele timeplanen for 2026 Tekken World Tour nedenfor.



1-3 mai: EVO Japan 2026 (Master +) - Japan



22. - 24. mai: COMBO BREAKER 2026 - USA



6.-7. juni: SOOP SUPER TOURNAMENT 2026 - Korea



13.-14. juni THE MIXUP 2026 - RUNDE 8 - Frankrike



26.-28. juni EVO 2026 (Master+) - USA



24. - 26. juni VSFIGHTING XIV - Storbritannia



14.-16. august CEO 2026 - USA



19.-20. september MANILA MADNESS 5 - Filippinene



9.-11. oktober EVO FRANCE 2026 (Master+) - Frankrike



17.-18. oktober PARADISE GAME BATTLE 2026 - Elfenbenskysten



31. oktober-1. november: PUNISHMENT 5 - Bolivia



14.-15. november TGU 2026 - Thailand



Det skal sies at selv om det ikke er en del av World Tour, vil det også være en stor Tekken 8 -turnering på Esports World Cup om sommeren, i tillegg til uten tvil mange flere arrangementer for å gjøre 2026 til et av de beste konkurransedyktige Tekken-årene i minnet.