Tekniske problemer plager PC-versjonen av Marvel's Spider-Man 2

Sonys lansering av det tidligere PlayStation-eksklusive Marvel's Spider-Man 2 har ikke gått så knirkefritt som man kunne ha håpet. På Steam har spillet fått en blandet mottakelse, og bare 55 % av anmeldelsene er positive. Mange spillere rapporterer om alvorlige tekniske problemer, inkludert hyppige krasjer, teksturer som ikke lastes inn, lyd som desynkroniseres og altfor lange lastetider.

Ikke overraskende har disse problemene gjort Spider-Man 2 nesten uspillbart for mange brukere. Dette er heller ikke første gang PlayStation-porteringer har fått kritikk for ytelsesproblemer. Som mange vil huske, møtte The Last of Us Remastered en rekke lignende mangler da det ble utgitt på PC via Steam.

Har du kjøpt Spider-Man 2 på Steam? Opplever du noen ytelsesproblemer?