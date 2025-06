Teknologi og magi kombineres i den nye traileren til Marvels Ironheart

HQ

Selv om hun ikke er Iron Mans etterfølger, har Ironheart mange likhetstrekk med den tidligere helten. Riri Williams liker å ta maskiner fra hverandre, og er smart nok til å sette dem sammen igjen, bare bedre enn de opprinnelig var. Hun har designet sin egen drakt, og ønsker å bruke den til å beskytte mennesker.

I den nye traileren for Marvels Ironheart ser vi Williams begynne sin heltereise, og hun lærer at hun må demontere seg selv for å finne ut hvem hun egentlig er. Ikke i bokstavelig forstand, selvfølgelig, men hun går i utgangspunktet tilbake til tegnebrettet.

Derfra ser det ut til at hun får sine beste ideer. Å kombinere teknologi og magi ser ut til å være noe Williams vil gjøre når Ironheart har premiere, og hun lager også sin egen Jarvis-lignende AI. I motsetning til Jarvis ser det imidlertid ikke ut til at denne kreasjonen vil ta på seg butler-rollen. Sjekk ut traileren nedenfor :

Ironheart har premiere 24. juni på Disney+