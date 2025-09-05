Trump er vertskap for teknologigiganter på middag i Det hvite hus uten Musk Silicon Valley-ledere viser støtte til Melania Trumps utdanningsinitiativ.

HQ AI har blitt en del av den daglige samtalen. I går kveld var toppledere fra USAs største teknologibedrifter samlet(her) i Det hvite hus for å støtte et utdanningsinitiativ for kunstig intelligens ledet av førstedame Melania Trump. Ledere fra Microsoft, Google, OpenAI, Apple og andre lovet ressurser for å få kunstig intelligens inn i skoler og opplæringsprogrammer, og understreket sitt engasjement for å forberede neste generasjon på en digital fremtid. Middagen med Donald og Melania Trump understreket bransjens forsøk på å styrke båndene til administrasjonen i en tid preget av regulatoriske og antitrust-utfordringer. Men selv om gjestelisten inkluderte mange av de største teknologinavnene, var Elon Musk, en tidligere Trump-alliert som skilte lag med presidenten tidligere i år, et bemerkelsesverdig fravær. Savner du å se Trump og Musk sammen? Den 19. november 2024, i Brownsville, Texas, så den påtroppende presidenten Donald Trump og Elon Musk på SpaceX' sjette testflyvning med Starship. Musk leder nå Department of Government Efficiency sammen med Vivek Ramaswamy // Shutterstock