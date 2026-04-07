Teku Studios har blitt overtatt av The Game Kitchen

HQ

I går ettermiddag publiserte det spanske studioet Teku Studios, skaperne av det sjarmerende Candle: The Power Of The Flame og den nylige The Stone of Madness, publiserte en uttalelse på sine sosiale medier som kunngjorde nedleggelsen av studioet sitt etter 14 års løp. Den gode nyheten er at selv om dette markerer slutten på merkevaren, vil ingen av de ansatte miste jobbene sine i videospillindustrien.

Dette er fordi teamet vil bli med i The Game Kitchen, det spanske studioet og utgiveren som de utviklet The Stone of Madness for, og som er skaperne av Blasphemous-serien. Teku-teamet tar med seg talentet og erfaringen fra indietittelen (som vi anmeldte her) når de skal skape et nytt eventyr.

"VIKTIG MELDING: Etter 14 år med hardt arbeid avsluttes Teku Studios' eventyr i dag. Men dette er bare starten på noe nytt! Vi blir nå en del av @TheGameKitchen-familien. En stor takk til alle som har støttet oss siden vår spede begynnelse. Vi har jobbet side om side for å realisere noe så komplekst som The Stone of Madness, og nå venter et nytt stort eventyr på oss. Vi er sterkere enn noensinne! Takk for alt, fra dypet av våre hjerter."

I disse vanskelige tider kan vi bare ønske dem lykke til og all mulig suksess i fremtiden.

Har du spilt Candle: The Power Of The Flame eller The Stone of Madness?