Telegram advarer Spania om tiltakene som Sánchez har varslet: "Del dette bredt, før det er for sent"

Hvis du har fulgt med på de siste nyhetene i Spania, bør du vite at Pavel Durov har meldt seg på i samtalen. Telegram-grunnleggeren har sendt en advarsel til brukere i Spania, der han kritiserer de nye tiltakene som statsminister Pedro Sánchez har kunngjort, som vil forby sosiale medier for mindreårige under 16 år og innføre strengere plattformregler. I en ny melding som ble distribuert på appen for bare noen minutter siden, sier Durov at forslagene truer personvernet og ytringsfriheten, og potensielt kan skape presedens for masseovervåking under dekke av "beskyttelse", sier han.

Durov fremhever flere bekymringspunkter: Obligatorisk aldersverifisering kan undergrave anonymiteten, personlig ansvar for plattformledere kan føre til oversensur, kriminalisering av algoritmisk forsterkning risikerer statskontrollert innhold, og overvåking av "hat og polarisering" kan undertrykke avvikende meninger. "Dette er ikke garantier; de er skritt mot total kontroll", skriver han.

Meldingen avsluttes med en oppfordring til spanske brukere om å handle: "Vær på vakt, krev åpenhet og kjemp for dine rettigheter. Del dette bredt, før det er for sent." Sánchez' kontor har foreløpig ikke svart på Durovs offentlige advarsel...

Pavel Durov på Telegram:

🇪🇸 Min melding til Telegram-brukere i Spania ❗️

Pedro Sánchez' regjering fremmer nye, farlige regler som truer friheten din på internett. Disse tiltakene, som ble kunngjort så sent som i går, kan gjøre Spania til en overvåkingsstat under dekke av "beskyttelse". Her er hvorfor de er et rødt flagg for ytringsfriheten og personvernet:

1. Forbud mot sosiale medier for personer under 16 år med obligatorisk aldersverifisering: Dette handler ikke bare om barn - det krever at plattformene bruker strenge kontroller, som å kreve ID eller biometri.

⚠️ Fare: Det skaper presedens for sporing av ALLE brukeres identitet, uthuler anonymiteten og åpner for massedatainnsamling. Det som starter med mindreårige, kan utvides til å gjelde alle, og kvele den åpne diskursen.

2. Personlig og strafferettslig ansvar for plattformledere: Hvis "ulovlig, hatefullt eller skadelig" innhold ikke fjernes raskt nok, risikerer sjefene fengsel.

⚠️ Fare: Dette vil føre til overdreven sensur - plattformene vil slette alt som er det minste kontroversielt for å unngå risiko, og dermed kneble politisk uenighet, journalistikk og hverdagslige meninger. Din stemme kan bli den neste hvis den utfordrer status quo.

3. Kriminalisering av algoritmeforsterkning: Det blir kriminelt å forsterke "skadelig" innhold via algoritmer.

⚠️ Fare: Myndighetene vil diktere hva du skal se, begrave motstridende synspunkter og skape ekkokamre kontrollert av staten. Fri utforskning av ideer? Borte - erstattet av kuratert propaganda.

4. Sporing av "hat- og polariseringsfotavtrykk": Plattformene må overvåke og rapportere hvordan de "fremmer splittelse".

⚠️ Fare: Vage definisjoner av "hat" kan stemple kritikk av myndighetene som splittende, noe som kan føre til nedleggelser eller bøter. Dette kan være et verktøy for å undertrykke opposisjon.

Dette er ikke sikkerhetstiltak, men skritt mot total kontroll. Vi har sett dette før - myndigheter bruker "sikkerhet" som våpen for å sensurere kritikere. På Telegram prioriterer vi personvernet og friheten din: sterk kryptering, ingen bakdører og motstand mot overstyring.

✊ Vær årvåken, Spania. Krev åpenhet og kjemp for dine rettigheter. Del dette bredt - før det er for sent.